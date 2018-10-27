盧秀燕領先林佳龍5.4％

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中國時報
／台中報導

《美麗島電子報》26日公布台中市長選舉最新民調，國民黨候選人盧秀燕支持度較民進黨林佳龍領先5.4個百分點。盧秀燕陣營對此強調，領先幅度不大，顯示選情仍緊繃，盼爭取更多市民支持；林佳龍團隊則表示，內部民調林佳龍穩定領先，仍以做好市政為優先。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇指出，近日多家媒體公布的民調顯示盧秀燕微幅領先對手，這對盧團隊來說是鼓勵、也是警惕。根據最新民調顯示，盧秀燕在原市區領先幅度較原縣區多，顯示盧提出的政見願景回應市民需求、且勤跑基層獲肯定，而競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒等幹部的輔選也得到回饋。

吳皇昇強調，距離選舉不到30天，各項民調都有其參考價值，接下來會在加強宣傳經濟、空汙、社福、交通、青年、教育、透明等政見，並設法突破行政資源的封鎖，希望爭取「將支持度轉化為實際投票」。

林佳龍競選總部發言人林尚賢則表示，根據26日公布的民調數據可發現，高達超過4成的民眾不投票或未表態，且根據內部民調顯示林佳龍都持續穩定領先，與這項民調結果不符，仍堅持先做好市政，民調數據則做為參考。

林尚賢強調，《美麗島電子報》中也顯示，選民認為盧陣營推出的政見模糊不清、未受到深藍認同，呼籲選舉應提出正向、有深度的政見，讓選舉回歸政見辯論，非以民調操作。

此次民調是美麗島電子報於10月16日至10月17日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問，設籍在台中市29個行政區，年滿20歲的民眾，成功完訪1069人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中國時報)

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