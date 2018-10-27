刺蝟當小寶寶 拉近一家人的心

2018年10月27日 01:16 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

在台中市經營藝廊的林株楠，養了1隻渾身是刺的刺蝟，愛躲在屋子裡睡覺的小寵物不吵也不鬧，睡著時縮成一團，起床後就拚命找吃的，笑稱「真的是養寵物如同養小寶寶！」讓他的生活帶來樂趣，特別取名「賜福」，諧音是「刺福」，意即「刺蝟帶來福氣！」

閒暇時常信手拈來，一草一木在揮毫下顯得栩栩如生，藝術人性情奇特，林株楠果然連寵物都與眾不同；飼養1隻掌上型刺蝟，睡著時縮成一團像球，起床時身體就開始展現活力，一根根如同針般剛硬，有如穿了1件鋼針外衣，朋友看到圓滾滾的刺蝟，直呼「好酷！」

林株楠飼養寵物刺蝟快半年，平常喜歡看網路直播拍賣，猶豫1個多月終於購買，原本想買2隻互相作伴，結果只寄來1隻，原來是過於熱銷漏寄，網購的誤失，讓這隻刺蝟少了個伴，但不減他對寵物的疼愛，取名「賜福」，諧音「刺福」，盼以「刺蝟帶來福氣！」順利成長帶來福氣與幸福。

家有一寵物如有一珍寶，林株楠表示，特別喜歡牠帶刺卻又柔軟的身軀，灰白體色與他喜歡的水墨畫有異曲同工之處，「我常常看著刺蝟傻笑！」餵牠麵包蟲發出唧唧吱吱聲響，聽起來好療癒，刺蝟需戴手套才能放置於手中，天天關注小可愛，寵物拉近一家人的心。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)