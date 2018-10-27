網路拚人氣 黃、高慘輸虧雞老爹

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中國時報
／台南報導

9合1選戰不到1個月，全台百里侯之爭比民調支持度也比網路人氣。台北市長柯文哲拍過「一日系列」網路影片點閱數破千萬；高雄市長候選人韓國瑜與館長的訪談影片，官網近200萬點閱數。相較北、高市長的影片的高人氣，台南市藍綠市長候選人官網推出影片的點閱數卻乏善可陳，只有無黨籍候選人林義豐曾突破百萬。

傳統民調全靠市內電話調查，在人手一機時代，準確度漸漸受人質疑，各候選人的網路人氣反應一定的支持度，過去有台北市長柯文哲，最近有高雄市長國民黨籍候選人韓國瑜，都把現實中的人氣指數反應在網路影片中。

柯文哲之前發布的一日市長幕僚影片，共有上千萬的觀看人次，近期韓國瑜與成吉思漢館長的1支談話影片，在韓國瑜臉書官網內吸引189萬人次觀看，他的官網影片人氣動輒數十萬，反映出逐日上漲的聲勢。

相較北、高2市出現高網路人氣的政治明星，台南市長候選人的網路「空戰」顯得冷清許多，民進黨籍的黃偉哲臉書官網推出的42支影片，最高點閱數僅9萬多人次；國民黨籍高思博推出46支影片，最高點閱數僅10萬，2陣營自製的網路影片，多數僅有數千筆觀看人次，點閱數不高，人氣差北高兩市一大截。

反而是無黨籍的台南市長候選人林義豐，以1支「瘋狂星期五」音樂嘉年華影片竄紅，點閱數衝到133萬人次，多支影片也都是數萬筆點閱起跳，展現高人氣，成為台南選戰從網路崛起的政壇明星。

(中國時報)

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