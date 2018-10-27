尋找純種台灣犬 部落獵人凸全台

2018年10月27日 01:16 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

出生萬山部落獵人家族的藍忠雄，對於台灣犬有著難以割捨的情感，面對犬隻瀕臨絕跡，花費20年時間嘗試配種、繁殖要找回昔日血緣純度，曾經帶著自己的愛犬返回部落，老獵人看到犬隻驚呼，「這就是印象中純種的台灣犬。」

藍忠雄表示，豐收的獵人身邊一定有隻忠心的台灣犬，但隨著犬隻大量與外來種雜交，加上當時食用香肉盛行，使得純種土狗幾乎滅絕；他曾養過秋田、挪威納，但始終欠缺一種熟悉感覺，他解釋，那種與人親近感情、看守部落的忠誠度，是其他犬隻無可取代的。

20多年前，他投入職場，每回放假即開車回到部落，挨家挨戶拜訪獵戶，期望找到記憶中的台灣犬，一位即將退休獵人感受他對狗的熱情，願意無條件割愛，他透過這隻狗找到同好，驚覺原來純種土狗都被收購至山下，讓他開始轉移陣地。隨後只要聽聞哪裡有純種台灣犬，他便會開車從南跑到北、全省走透透，後來慢慢引進純種狗進行交配，開始自己的復育路。

目前手上擁有10餘隻血統極純的台灣犬，曾經心血來潮將其中1隻愛犬帶到山上熟識獵戶家，1名90幾歲耆老應門時 看到狗兒，當場以族語驚呼，牠就是許久不見gadawulu(原來山上的狗)，讓他更確認方向沒錯。

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(中國時報)