尋找純種台灣犬 部落獵人凸全台

出生獵人家族的藍忠雄，對於台灣犬有著難以言喻的情感。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

出生萬山部落獵人家族的藍忠雄，對於台灣犬有著難以割捨的情感，面對犬隻瀕臨絕跡，花費20年時間嘗試配種、繁殖要找回昔日血緣純度，曾經帶著自己的愛犬返回部落，老獵人看到犬隻驚呼，「這就是印象中純種的台灣犬。」

藍忠雄表示，豐收的獵人身邊一定有隻忠心的台灣犬，但隨著犬隻大量與外來種雜交，加上當時食用香肉盛行，使得純種土狗幾乎滅絕；他曾養過秋田、挪威納，但始終欠缺一種熟悉感覺，他解釋，那種與人親近感情、看守部落的忠誠度，是其他犬隻無可取代的。

20多年前，他投入職場，每回放假即開車回到部落，挨家挨戶拜訪獵戶，期望找到記憶中的台灣犬，一位即將退休獵人感受他對狗的熱情，願意無條件割愛，他透過這隻狗找到同好，驚覺原來純種土狗都被收購至山下，讓他開始轉移陣地。隨後只要聽聞哪裡有純種台灣犬，他便會開車從南跑到北、全省走透透，後來慢慢引進純種狗進行交配，開始自己的復育路。

目前手上擁有10餘隻血統極純的台灣犬，曾經心血來潮將其中1隻愛犬帶到山上熟識獵戶家，1名90幾歲耆老應門時 看到狗兒，當場以族語驚呼，牠就是許久不見gadawulu(原來山上的狗)，讓他更確認方向沒錯。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

網路拚人氣 黃、高慘輸虧雞老爹 市議員陳本添 端牛肉拚連任

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。