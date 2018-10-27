吳芳銘替林于玲站台 牽手喊凍蒜

2018年10月27日 01:16 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員林于玲獲國民黨提名將尋求四連霸，26日上午競選總部成立時，國民黨嘉義縣長候選人吳育仁、無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘都到場站台，與林于玲有好私交的吳芳銘，還上台跟林于玲手拉手一起喊凍蒜。疑似擔心引發效應，國民黨縣黨部事後跟林于玲了解狀況，解讀當時是正常「以禮相待」，決定平常心看待。

退出民進黨後，以無黨籍參選的吳芳銘積極爭取藍綠選民認同，昨天上午先參加泛藍無黨籍議員陳福成競選總部成立大會，隨後又趕往林于玲的場子。其間吳育仁雖已早一步上台致詞，但對比林于玲在致詞時，再三感謝吳芳銘在副縣長任內幫助自己爭取到多項地方建設預算，2人還互稱學長、學妹，林于玲和吳育仁的互動相對冷淡。

在請吳芳銘上台前，林于玲坦言自己是國民黨提名，「內心很掙扎」，但吳芳銘幫助她很多，於情於理都要請他上台講講話；尤其，2人都有共同想法，就是不要明文規定，而吳芳銘也再三稱揚林于玲是認真的議員，除宣揚自己的政見，也呼籲鄉親支持，讓2人都當選。

林于玲事後強調，她身為黨籍提名候選人，一定支持黨的縣長人選，會邀吳芳銘上台，因為2人有很好的友誼。國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程說，事後曾打電話給林于玲，得知她競選總部成立並未發邀請函，大家都可以來的情況下，誰來都很正常；尤其林和吳交情不錯，黨部正常看待，不會擴大解讀。

(中國時報)