揮別藍綠之爭 恆春鎮長5搶1

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中國時報
／屏東報導

年底恆春鎮長5搶1激戰，候選人1至5號分別為盧玉棟、釋慧德、張怡、鄭文龍、張榮志，5人為「無黨之爭」再掀高潮，大家都在看，「無色勝有色」的戲碼是否會演到出戲。

地方人士說，表面上雖不見藍綠大車拚，但藍綠色彩始終如影隨形，如盧玉棟雖與4年前相同以無黨自居，張榮志也不再像選議員時掛國民黨籍，但他們的造勢舉動仍可看出搶攻藍綠野心。

近日盧玉棟不僅掛起與縣長潘孟安一同的競選看板，還到對方的競選總部成立大會一同造勢；而張榮志也不甘示弱，早在競選文宣上印有與潘孟安、蘇嘉全、鍾佳濱等綠營人士的合照，加上還有蘇清泉、吳敦義等人合影，極力強調自己「有人脈、有經驗」，頗有藍綠通吃意味。

政黨對鄉下選舉的影響力可大可小，4年前恆春鎮長選舉結果即可看出，盧玉棟雖以6116票拿下寶座，但由民進黨提名的林亞相是以5953緊追在後，兩人僅差163票覷。

而除盧玉棟、張榮志政壇兩老仙拚仙拚得厲害外，同為無黨籍的律師張怡、廚師鄭文龍、以及台灣前進黨釋慧德，則看似真的「無色勝有色」，至今仍看不見搶票動作，堪稱「佛系選舉」。張怡說，她不會刻意跟特地人士靠攏，因為藍綠最終會褪色、與人民站在一起，也許應是彩色力量的崛起。

(中國時報)

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