北市擬推上下公車都刷卡

2018年10月27日 01:16 中國時報 張立勳 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

不少人在大台北地區搭公車時，常搞不清楚上車或下車刷卡付車資，北市公運處研擬明年7月起，鼓勵持電子票證乘客搭公車一律上車刷卡扣款，公運處指出，也希望乘客下車刷卡，藉此蒐集搭車起迄資料，作為調整路線參考。新北市交通局強調，迄未接獲北市相關通知，將維持目前刷卡方式，暫無跟進計畫。

上車刷卡或投幣收費

公運處26日在北市交通會報上說明幹線公車執行成效，16線幹線公車路網今年4至8月平均日運量比起去年同期成長6.2％，已檢討調整34條與幹線公車平行或相接的公車路線。

公運處大眾運輸科長張元榜指出，因為北市公車不論從前門或後門上下車都能刷卡，為簡化收費方式，盼明年7月起實施一段票的公車一律改上車刷卡或投幣收費，改善上車或下車刷卡困擾，但也希望乘客下車也刷卡，蒐集真實搭車起迄資料，檢討路線能更精確，二、三段票公車則仍依燈號指示付費。

台北市長柯文哲認為，他搭公車都是下車刷卡，一下子改成上下車都刷卡，必需要有誘因，折扣給太少沒有用，太多市府又「凍未條」。公運處長常華珍說，政策上路後，下車若未刷卡不會被鎖卡，為取得起迄站數據，考慮給予上下車都刷卡的乘客點數回饋或舉辦抽獎鼓勵。

下車刷卡助蒐集數據

對於北市打算調整刷卡收費方式，新北市交通局強調，一段票下車刷卡，二段票以上則採上下車刷卡，此模式是雙北市與公車業者協議結果，目前新北未接獲北市相關通知，暫無跟進計畫，若要修改仍要共同協調。新北市交通局長王聲威也提醒，尖峰時間搭車人潮多，上下車都刷卡會拉長等待時間。

(中國時報)