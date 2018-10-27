北市擬推上下公車都刷卡

對於北市擬調整刷卡收費方式，新北市交通局強調，迄未接獲北市相關通知，暫無跟進計畫。（本報資料照）

友善列印
中國時報
／綜合報導

不少人在大台北地區搭公車時，常搞不清楚上車或下車刷卡付車資，北市公運處研擬明年7月起，鼓勵持電子票證乘客搭公車一律上車刷卡扣款，公運處指出，也希望乘客下車刷卡，藉此蒐集搭車起迄資料，作為調整路線參考。新北市交通局強調，迄未接獲北市相關通知，將維持目前刷卡方式，暫無跟進計畫。

上車刷卡或投幣收費

公運處26日在北市交通會報上說明幹線公車執行成效，16線幹線公車路網今年4至8月平均日運量比起去年同期成長6.2％，已檢討調整34條與幹線公車平行或相接的公車路線。

公運處大眾運輸科長張元榜指出，因為北市公車不論從前門或後門上下車都能刷卡，為簡化收費方式，盼明年7月起實施一段票的公車一律改上車刷卡或投幣收費，改善上車或下車刷卡困擾，但也希望乘客下車也刷卡，蒐集真實搭車起迄資料，檢討路線能更精確，二、三段票公車則仍依燈號指示付費。

台北市長柯文哲認為，他搭公車都是下車刷卡，一下子改成上下車都刷卡，必需要有誘因，折扣給太少沒有用，太多市府又「凍未條」。公運處長常華珍說，政策上路後，下車若未刷卡不會被鎖卡，為取得起迄站數據，考慮給予上下車都刷卡的乘客點數回饋或舉辦抽獎鼓勵。

下車刷卡助蒐集數據

對於北市打算調整刷卡收費方式，新北市交通局強調，一段票下車刷卡，二段票以上則採上下車刷卡，此模式是雙北市與公車業者協議結果，目前新北未接獲北市相關通知，暫無跟進計畫，若要修改仍要共同協調。新北市交通局長王聲威也提醒，尖峰時間搭車人潮多，上下車都刷卡會拉長等待時間。

(中國時報)

為民喉舌30年 蘇慶雲急流勇退 亞洲第一 桃園榮獲社企城市

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。