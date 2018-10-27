亞洲第一 桃園榮獲社企城市

社企團隊研發客製化溝通輔具「麒望」。（呂筱蟬攝）

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中國時報
／桃園報導

市府26日舉辦「2018桃園國際社會企業之都認證典禮暨國際社會企業城市論壇」，桃園成為台灣第一個，也是亞洲第一個進入「國際社會企業城市認證計畫」城市，現場同時舉辦社企產業媒合市場對接活動與成果展，協助團隊爭取投資資金。

輔導7團隊成立公司

社會企業城市認證計畫是由諾貝爾和平獎得主尤努斯倡議，主要為了消除問題障礙，促進社區商業和社會創新。桃園市在2017年成立社會企業中心，整合各方資源，提供給有意創立社會企業青年實質上創業協助。

桃園市政府至今成功輔導7家社企團隊成立公司登記，並提供桃園市社會企業創業補助，包含創業租金每月8000元，還有設備補助最高20萬元，並選定平鎮新富市場綜合大樓地下1樓興建社企育成中心，預計2019年完工。

麒望輔助腦傷者溝通

國際社會企業之都認證單位執行董事Enrio Testi親自來台為桃園市授證，現場還有15家社企創業團隊展示產品與服務。其中黃漢斌、林嘉彥團隊，因家中有人罹患漸凍症，有感於他發病後只能望著天花板，直到過世前都無法對家人說出心裡話，於是研發「麒望」溝通輔具，只要運用身體任何還能動的部位，就能憑藉肢體感應，與外界對話或是進行娛樂，讓患者不再封閉自我。

這項客製化溝通輔具，得到其他社會企業夥伴建議改善，未來更將擴及腦傷或失智患者對外溝通，修正後預計明年可以問世。

(中國時報)

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