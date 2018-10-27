花博晚會 免費接駁10分鐘1班

2018年10月27日 01:16 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

備受矚目的台中世界花卉博覽會11月3日盛大開幕，開幕晚會在水湳智慧城舉行，預期超過2萬人共襄盛舉，參加晚會怎麼去？台中市交通局長王義川26日提醒民眾「下午4點半前比較好停車、4點半後就搭接駁車」。

花博開幕晚會選在水湳智慧城園區的中央公園，以西屯區中科路和凱旋路的街廓會場，緊臨逢甲商圈。

王義川說，開幕晚會下午5點至晚上9點，會場周邊進行兩階段車輛管制，並規畫多處停車場，提供汽機車上萬個停車格，如停在公有停車場，持花博卡至有電子票證服務的台中公有停車場，可享停車費半價優惠。

4點半以後 交通管制

「晚會地點，下午4點30分前可自行開車騎車前往，之後開始管制！」王義川說，民眾可提早去逛逢甲商圈，或在晚會地點的中央公園與親友野餐，等待精彩節目演出。

兩地接駁車 坐滿即開

出發時間如已超過下午4點30分，可到台灣大道的秋紅谷生態公園及洲際棒球場兩地點搭乘免費接駁車，每10分鐘1班車，坐滿即開！從會場返回接駁站的末班車為晚上10點，全部接駁完才收班。

為體貼年長、孕婦、幼童及行動不便民眾，在第1階段管制時段，規畫敦化路（中科路－凱旋路間）及凱旋二街、凱旋三街（凱旋東街－凱旋路間）提供小汽車臨停下客區，減少進入會場步行距離。

負責后里森林園區、馬場園區及豐原葫蘆墩園區的服務人員新制服昨亮相，團隊有軍人退伍的氣質美女、有南韓偶像明星臉的陽光型男、溫馨父女檔，向遊客伸出雙手說「歡迎蒞臨台中花博，我們準備好了！」

(中國時報)