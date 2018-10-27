嘉市公園遊具害摔斷手 市府挨轟

2018年10月27日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市文化公園新開放共融式遊具斥資1200萬元建置，但僅開放2周卻意外頻傳，甚至還有男童被摔傷骨折，議員戴寧質疑驗收未完成、安全措施有缺失卻急於開放，市府官員是否失職？市府建設處長李國榮否認失職，強調僅有草皮尚未驗收。

議員質疑未驗收 就開放

戴寧說，文化公園共融遊具於10月12日開放，13日她就接獲陳情有小朋友受傷，使用至今有數個遊具出包，遊具有全部完成驗收嗎？沒有完全驗收完成即開放是趕什麼？有派專人教導如何使用嗎？

戴寧說，市府花1200多萬建置的遊具開放2周頻傳意外，還有小朋友摔斷手，然後又封閉遊具，問題出在哪裡？是設計不良？或未落實驗收？建設處長及相關官員有沒有失職？她要求提出驗收報告書。

議員王美惠認為，遊具的周邊應設置操作說明告示牌、現場派員加強教導玩法及安全措施，她並關心大轉盤、氣動式手搖機（樹蛙）等遊具封閉數日未開放。

李國榮表示，遊具全部驗收合格才開放使用，也派人員輪值現場宣導，但因遊玩者眾多，又增設1座大轉盤、1座軌道腳踏車；其中，大轉盤因混凝土尚未乾，預計下周五才開放，先前開放的遊具則因民眾操作不當造成毀損，修復後已於26日下午重新開放使用。

市府堅稱合格 派人宣導

建設處公園管理科長陳嘉麗補充說明，共融遊戲場開幕前通過TCC（財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心）安全距離及墜落高度的安全檢測合格，啟用2周內約湧入4萬餘人次，包商已改善驗收未過項目才開放，沒有趕著驗收搶開幕。

(中國時報)