IESF世界電競賽 戴資穎代言

「2018 IESF 世界電競錦標賽」邀請世界羽球球后戴資穎擔任代言人。（高雄市文化局提供）

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中國時報
／高雄報導

中華民國電子競技運動協會與高雄市政府合辦，被視為電競奧運級的「2018 IESF 世界電競錦標賽」將在11月9至11日於高雄巨蛋登場，主辦單位特別邀請世界球后戴資穎擔任代言人，與代理市長許立明力邀民眾來參與。

小戴拍宣傳片 青春熱血

「堅持到底，燃燒青春熱血！」由出生於高雄的世界羽球球后戴資穎颯爽地揮動球拍，為宣傳片帶來強而有力的開頭。

文化局表示，由向來以高度自律、完美競技狀態及優秀體育品格為世人讚賞的小戴，與電子競技這項「新競技體育」的核心價值不謀而合，儼然是「2018 IESF 世界電競錦標賽」的最佳代言人；她在短片中一秀她的驚人球技，象徵賽事開打，旗開得勝，更熱情鼓動全台灣一起來為IESF加油。

發展電競 高雄展現決心

從小就喜愛打電動、手機中也還有手遊APP的許立明，也參與宣傳片拍攝，誠摯地邀請大家一起來高雄參與這場年度盛會。

許立明表示，為了年底這場比賽，自去年下半年即開始準備，時陳菊市長的力邀，高雄市才能打敗中、韓等數個競爭國家與城市，獲得舉辦權。

許立明期昐藉由拍宣傳影片的機會宣示高雄發展電競產業的決心，從高雄流行音樂中心成立全國第一個專業電競館、辦理「2017 Rift Rivals 亞洲對抗賽」、在地高中及大學對電競人才培育的重視、VR體感園區的支持與開發，高雄成為台灣電競產業發展最支持、最友善的城市。

(中國時報)

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