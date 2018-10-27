東隆宮上梁 揭開迎王序幕

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」將於28日登場，廟方26日遵循古禮舉行上梁儀式，象徵開始起造王府，將正殿設置成代天巡狩千歲爺臨時駐紮、辦公與休憩的處所。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」將於28日登場，廟方26日遵循古禮舉行上梁儀式，象徵開始起造王府，將正殿設置成代天巡狩千歲爺臨時駐紮、辦公與休憩的處所，正式為為期8天的迎王揭開序幕，而同時也提醒香客，至11月4日送王結束前，都只能在殿外參拜。

東港文史工作者陳進成指出，上梁儀式意即「區隔內外」，內為代天巡狩的駐紮處、外為香客參拜區，藉此以示對千歲爺的尊敬，而上梁主要是將天金、尺金、福金、壽金、太極金等5金以紅線綁在棚頂中央處，兩側則繫上紅袋包及甜粽。

陳進成說，紅袋包中裝有象徵五穀豐登的五穀，生生不息的鐵、錫、火炭，及添丁進財的鐵釘、銅錢，另甜粽也有高中之意，上梁看似象徵動作，但每個細節都有含意，而儀式結束後，正殿正式為代天巡狩千歲爺駐驆行館、右殿則將成溫王爺行館，左殿中軍府則不變。

東隆宮表示，當揭開廟前覆蓋「代天府」牌匾的紅布後，府內一併換上代天府的器物，並以竹棍交叉擋住左、右、正等3殿的殿門口，正式宣告閒雜人等於迎王期間不可入內打擾，但可在殿外參拜。

東隆宮強調，3年1科的東港迎王平安祭典是地方文化盛事，也是國家無形文化資產的瑰寶，此不僅保留清代祭典科儀，也透過傳承凝聚祭典人員、在地居民與各地信徒的意識。

(中國時報)

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