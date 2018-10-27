一鄉鎮一特色 徐耀昌18文宣齊發

苗栗縣長候選人徐耀昌總部26日發表最新「18鄉鎮市特色形塑」政見及摺頁文宣。（巫靜婷攝）

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中國時報
巫靜婷、何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣長候選人徐耀昌總部26日發表最新「18鄉鎮市特色形塑」政見及摺頁文宣，各鄉鎮市皆有不同版本，內容詳列4年來的建設及未來的願景規畫，另外徐氏宗親會暨青溪協會後援會也同時成立，現場旗海飛揚、熱鬧滾滾，團結力挺徐耀昌。

徐耀昌25日與前縣長劉政鴻出席大陸湖北省武當山紫霄宮玄天上帝神尊抵台遶境活動，兩人難得握手同框合影，外界解讀是否破冰？徐耀昌回應相信見過大風大浪的劉政鴻，會用他的智慧為大局考量。劉政鴻祕書則指單純禮貌握手，並無他意。

徐耀昌表示，18鄉鎮皆有不同版本，是最花費人力、物力及心血的文宣，內容詳列4年來的建設及未來的願景規畫。從政25年，18鄉鎮市走透透，踏遍各村里，深知各鄉鎮市皆不能偏廢，打造「1鄉鎮市1特色」， 4年下來已有具體成果。

總部指出，18鄉鎮市特色形塑摺頁文宣將用於家戶拜訪使用，依照各地不同的需求建設，有不同的發展願景，以達到「南北攜手躍進、山海共享慢活」的施政目標。提出4大區塊特色發展與6大幸福永續活「栗」計畫，與其互相配合，也是4位候選人中唯一推出政見白皮書的候選人。

針對徐耀昌陣營發表18鄉鎮市特色形塑政見與文宣，徐定禎競選總部發言人李京勳表示，對手陣營提出的地方政見空洞，呼籲徐耀昌拋棄華而不實的修辭，好好提出實際的政見。

(中國時報)

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