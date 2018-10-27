30座風動藝術裝置 恆春昂揚

2018年10月27日 01:16 中國時報 謝佳潾／屏東報導

「經過落山風的洗鍊，恆春半島子民更顯強韌！」由屏縣府首次舉辦的落山風藝術季26日在車城鄉海口港揭開序幕，近30件依山傍海、隨風而動的藝術作品，不僅充滿動感與趣味，更顛覆眾人想像，回到家鄉觀展的縣長潘孟安，也為此驚艷不已。

潘孟安說，出身恆春半島的他，最了解落山風的威力，過去居民為了生存與之對抗的自然現象，如今已轉化為藝術家與之的對話，藝術家們讓風成為靈感、意象進而吹入創作，「從與風對抗到與風對話，從提振旅遊到地方創生」，成就整個藝術季處處生動。

屏縣府指出，落山風藝術季是由藝術家劉國滄擔任策展人，由他帶領平均30歲的創作團隊，屢屢跨越時空與文化的限制，創造話題與能見度，而作品包含安平樹屋、藍晒圖系列、鹿港凳屋、林百貨及多屆台灣燈會規畫等，享譽國內外。

劉國滄說，海口港是恆春半島的入口、古瑯嶠灣文化起點，曾獨立與美國簽署合約的自由之地，歷史底蘊深厚，且加上山、海、港口、沙灘與社區齊備的條件，地理景觀同樣引人入勝，不料，長久以來卻蒙受墾丁旅客過而不入的委屈。

他強調，落山風藝術季料將重新喚起社區活力，將往昔精彩融入當代藝術體驗、激發非旺季旅遊能量，徹底實踐地方創生精神。為此，劉國滄還邀請參加過威尼斯雙年展的台灣青壯輩藝術家曾偉、鄭乘騏與林聖峰共襄盛舉。

(中國時報)