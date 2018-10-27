侯友宜增社會住宅 搶青年票

2018年10月27日 01:16 中國時報 葉德正 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

年輕選票是兵家必爭之地，國民黨新北市長候選人侯友宜26日推出最新形象廣告，片中他以警探犀利觀察力，從一部機車與安全帽，解讀年輕人想換車與跨區通勤上班的辛勞。侯友宜說，除增加社會住宅量、擴大租金補貼，更要加強大眾運輸建設，「減輕年輕人的負擔，是我要做的」。

租金補貼 擬增加受惠戶

許多民調都顯示年輕選票可能左右年底大選，各候選人也都推出青年政策希望能夠獲取年輕人青睞，侯友宜26日推出最新青年政策廣告，希望從住、行兩面向，減輕年輕人的負擔。

26日侯友宜市民總部記者會現場，邀請兩位青年騎來他們的機車，其中一位青年游宗偉說，現在年輕人普遍在外租屋，又跨縣市工作，每天騎機車通勤，真的「手頭很緊」。

侯友宜說，減輕負擔是他要做的，包括新北市青年社會住宅跟租金補貼，今年底新北市社會住宅將達5600戶，每年租金補貼也有1.9萬戶，但這些量還要大幅提升，他最近也在盤點新北市內有哪些閒置空間，希望能夠釋出做社會住宅，另外還有透過都更，將多出來的公益空間也做社會住宅，讓年輕朋友住。

三環六線 減少轉乘時間

年輕人最關心機車族停車權益等問題，侯友宜也說，他以前也是騎野狼125檔車趴趴走，最了解機車族下雨天即便穿了雨衣，仍然被雨水淋濕的痛苦。

不過侯友宜強調，最重要還是要盡快完成三環三線，而他要力推的三環六線，尤其泰山、五股輕軌更是地方通勤族的期盼，能夠大幅減少轉乘的時間；淡水線延伸八里與深坑輕軌，都是要讓民眾多使用大眾運輸，慢慢減少機車使用，對環境有極大幫助。

蘇貞昌26日與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅同步推出「會做事連線」影片，宣傳週日在新莊、土城的晚會。蘇貞昌並表示，「選對人，會做事，改變一座城市」，因為市民選對人，這3位市長在首任市長任內，就讓治理的城市開始改變。

(中國時報)