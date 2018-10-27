參拜下泰山巖 發送侯你平安米

2018年10月27日 01:16 中國時報 高彥哲／新北報導

國民黨籍新北市長候選人侯友宜26日前往下泰山巖參拜，並在管委會主委李鴻鈞陪同下將競選小物「侯你平安」米過火後，發給前來參拜的信眾，希望所有信眾吃了平安米，都能健康快樂、平安順遂。

侯友宜表示，下泰山巖的清水祖師祈求地方和諧，度過所有的苦難，他也為普悠瑪6432次列車21日發生出軌翻覆意外祈福，願死者安息，傷者康復平安，也祈求今年底大選的過程能夠順利成功。

他說，在祖師爺的誕辰發放的選舉競選小物「侯你平安米」，也是選辦年輕人的創意，昨日特地拿平安米來給祖師公的香爐過火，發給前來參拜的信眾，希望所有信眾吃了平安米，都能平安順遂，過個好日子。

以往侯友宜的造勢場合，都會伴隨著台語歌手蔡小虎的《愛人醉落去》出場，今天則推出新的競選歌曲《侯友宜厚友誼》。侯友宜表示，兩首歌曲彼此味道不同，各有特色。蔡小虎的歌曲輕快，林垂立老師的創作風格就比較Man，凸顯台灣人打拚感恩的特色，也符合他鄉下人與民眾站在一起的特質。

受訪時侯友宜說，希望國人能夠團結並祈求事事平安，他跟所有議員都是多年好友，這次因為打的是團隊戰爭，大家都黏一起並肩作戰，展現出團隊的榮譽與凝聚力，在民眾支持下全力以赴，也希望民眾可以支持讓他當選，讓國民黨在議會席次能順利過半。

(中國時報)