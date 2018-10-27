經濟與生活才是高雄選民想要的

2018年10月27日 04:10 中國時報 主筆室

九合一地方選舉戰況激烈，高雄市選情更是扣人心弦。一個沒有資源、孤軍奮戰、沒有人看好的韓國瑜，竟能在拚搏6個月後顛覆戰局，大有獲勝機會，翻轉了一般人對高雄政治的刻板印象，也讓專家滿地找眼鏡碎片，不能不說是台灣選舉史中，繼柯文哲後再次令人大開眼界的案例，韓國瑜旋風將成為選舉研究的重要案例。

據TVBS民意調查中心持續性民調發現，高雄市兩黨市長候選人的選情發生變化，主政的民進黨候選人陳其邁，去年8月的假設性民調中，以59%支持度遙遙領先韓國瑜達28%，今年5月韓國瑜獲國民黨提名，陳其邁7月仍以40%對32%，9月以39%對35%大幅領先，10月終於逆轉，韓國瑜支持度42%，較1個月前增加7個百分點，陳其邁35%，韓國瑜有機會勝選。

深入觀察近兩次民調資料，可發現之所以有此變化，乃因四大年齡群的支持取向產生顯著變化：7月時在20～29歲的新鮮人中，陳其邁大幅領先29%，但9月已完全平手；在30～39歲青年人中，陳原來也大幅領先18%，但9月差距也縮小到5%；在40～49歲的壯年族群，韓國瑜則將領先幅度從1%擴大到12%；另在50～59歲族群中，韓也縮小落後幅度，從13%減到5%。只有在60歲以上族群，韓的落後幅度是上升的，從15%提高到20%。

由蔡英文嫡系操盤手陳明文創辦的台灣世代智庫，在本月19日公布綠營定於一尊的民調，雖指出陳其邁以39.8%領先韓國瑜的32.5%，但對比7月同一機構以相同問卷做的調查，發現陳其邁在20至29歲族群支持度幾近崩盤，30到39歲也大幅衰退。

不同民調機構的調查會出現不同的機構效應，TVBS與台灣世代智庫調查結果不同非常正常，不需大驚小怪。但同家機構的調查方法是一致的，調查結果的變化就非常值得參考。無論TVBS或台灣世代智庫的調查，陳其邁在20到59歲族群的支持度全部呈現衰退，只有60歲以上的支持度上升。藍綠背景的機構調查呈現相同趨勢，可信度非常高。

答案其實相當簡單，就是雙方主打的議題不同，韓國瑜主打的議題和高雄的問題關聯度高，引發眾多選民共鳴，導致支持態度有了變化。韓訴求高雄市經濟蕭條，年輕人北漂求職發展，高雄成為一個老舊、貧窮的城市，需要求變發展。綠營雖主政多年，也有不少亮麗的建設，但畢竟無法解決社會新鮮人和壯年人的就業和低薪問題，所以青壯年人感受深刻，才造成韓的聲勢快速上揚。陳其邁主打政治議題，特別是將韓打成「中共代言人」的手法，只對那些已不需負擔家計的老年人有效，這是為何選戰在短短兩個月內，支持度產生了上述的明顯變化。

日前瑞士世界經濟論壇公布全球140個經濟體的經濟競爭力，台灣排名全球第13，且在創新能力上高居全球第4、亞太第2。這是相當出色的表現，顯示台灣經濟潛力受到國際肯定。只是台灣在此項國際評比以及瑞士洛桑管理學院（IMD）的類似評比中多年來迭獲佳績，但近年經濟表現卻都無法和排名匹配，經濟成長率近年都不到3%，而政府高層稱經濟是20年來最好時候的今年，成長率在國際貨幣基金（IMF）的最新預測中只有2.7%，仍低於美國的2.9%。這在10年前是難以想像的事，因美國已是高度發展、基礎頗高的經濟體，卻能在經濟表現上超越我們，如何讓「超級創新國」的能量落實到經濟成長，難道不值得深入推敲、投入資源、落實改善嗎？

然而，口口聲聲要拚經濟，但執政的民進黨政府卻仍將施政重心擺放在政治，迄今處理得「有聲有色」的是：兩岸關係急凍僵化；大砍軍公教退休年金；促進轉型正義委員會樂於扮演「東廠」；不當黨產委員會對在野黨「抄家沒財」，行政兼司法沒入婦聯會、救國團、中影…，但景氣卻在蔡總統宣稱「所有數據都向正面發展」下，讓百業僅感受到蕭條。政府不努力了解真相、謀求解決，卻緊抱誤導性數據「自我感覺良好」。高雄市選情惡化，十足說明民眾感受和政府的宣傳背道而馳，政府重政治、輕經濟才造成今天選情的艱困。若經濟真如蔡總統所言那麼美好，則陳其邁應是躺著選即可，何須弄到傾全黨力搏，尚不知高雄可否能贏呢？

「經濟與生活」和「政治」有如國民消費中的「必需品」和「奢侈品」，在沒有足夠的必需品提供消費前，人民是無暇或無力享用奢侈品的。高雄選情再次為政黨提供清楚的啟示，輕忽的政黨只有在付出代價後才能學到教訓。

(中國時報)