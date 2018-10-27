北市上公車刷卡 新北下車刷

2018年10月27日 04:10 中國時報 張立勳 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

為了簡化收費方式，並藉此蒐集乘客起迄站資料作為調整路線參考，台北市公運處研擬明年7月起，凡持電子票證乘客搭乘一段票公車一律上車刷卡扣款，並將透過優惠或抽獎鼓勵下車刷卡感應。惟此舉卻遭新北市打臉，新北市交通局長王聲威表示，考量尖峰時刻上下車刷卡恐會增加等待時間，新北市管轄公車仍維持下車刷卡。

北市 擬上下車都刷卡

台北市公運處大眾運輸科長張元榜指出，北市公車皆改為「一門一機」，不論從前門或後門上下車都能刷卡，為簡化收費方式，計畫自明年7月起一段票的公車一律改上車刷卡或投幣收費，改善上車或下車刷卡困擾；另公運處也希望乘客下車也刷卡，以蒐集真實搭車起迄資料，檢討路線能更精確；至於二、三段票公車則仍依燈號指示付費。

公運處長常華珍說，政策上路後，下車若未刷卡不會被鎖卡；另為取得起迄站數據，考慮給予上下車都刷卡的乘客點數回饋或舉辦抽獎鼓勵。

尖峰大站 耗費時間

新北市交通局長王聲威則表示，尖峰時間搭車人潮眾多，倘若上下車都刷卡會拉長等待時間，新北市管轄的公車將維持下車刷卡。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽說明，一段票下車刷卡、二段票以上則採上下車刷卡，此模式是雙北市與公車業者協議的結果，目前新北尚未接獲北市相關通知，暫無跟進計畫。新北市轄管293條路線，跨雙北公車總計有116條路線，仍將維持現行模式。

公車族張小姐說，規定都上車刷卡，搭公車時就不會手忙腳亂，不過，雙北市政策若沒有統一，恐怕還是很亂。公車業者則評估，上車刷卡碰到像台北車站的大站，等乘客上車會耗費許多時間，但也有下車不會忘了刷卡的好處。

(中國時報)