2018年10月27日 04:10 中國時報 主筆室

台鐵普悠瑪列車事故發生前，司機員43分鐘求助通聯紀錄曝光後，輿論不斷督促交通部應查明，為何在這麼長的時間裡，台鐵竟沒有人能對司機員提供確切的幫助，讓危急狀況有效排除，以致於最後發生了不幸的慘劇。

然而，綠營部分人士似乎並不做如此想。事故甫發生，就有名嘴引用民進黨立委段宜康的臉書爆料，指出2010年普悠瑪的採購案有問題，當時在總統馬英九接見了日方廠商後，標案規格就改了，暗指馬英九涉及官商勾結致禍。

接著，段宜康又爆料指出，2012年沒有裝ATP監控系統的普悠瑪竟然通過驗收。當然，這還是馬英九執政時。看來，綠營人士將普悠瑪事故與馬政府連結，有一條龍的操作模式：段宜康爆料，接著媒體刊載，然後，檢調就介入辦案。

台北地檢署也在媒體報導ATP驗收放水新聞當天，立刻剪報分他案偵辦，調查有無人為疏失。北檢效率之高，實在令人驚訝。但是不去積極了解「43分鐘之謎」，卻硬要拉扯8年前的採購案、6年前的驗收案，相關單位為何如此「捨近求遠」，也令人頗為好奇。

不過，後來有資訊顯示，普悠瑪確實有裝ATP，只是沒插線；段宜康又說，普悠瑪上的ATP正常，只是常常關閉。說法翻來覆去，真像是來亂的。

有個流行語叫「忽悠」，意思是唬弄、拐騙。看來綠營就是想在社會上營造出一種「馬英九跟普悠瑪事故有關」的氛圍。如果台灣人繼續被這種「講政治、不講是非」的政客綁架，台灣社會就永遠不會進步，民眾生活也不會更安全。

社會多關心台鐵司機員「孤單」的駕駛艙吧！

(中國時報)