忽悠馬一條龍

友善列印
中國時報
主筆室

台鐵普悠瑪列車事故發生前，司機員43分鐘求助通聯紀錄曝光後，輿論不斷督促交通部應查明，為何在這麼長的時間裡，台鐵竟沒有人能對司機員提供確切的幫助，讓危急狀況有效排除，以致於最後發生了不幸的慘劇。

然而，綠營部分人士似乎並不做如此想。事故甫發生，就有名嘴引用民進黨立委段宜康的臉書爆料，指出2010年普悠瑪的採購案有問題，當時在總統馬英九接見了日方廠商後，標案規格就改了，暗指馬英九涉及官商勾結致禍。

接著，段宜康又爆料指出，2012年沒有裝ATP監控系統的普悠瑪竟然通過驗收。當然，這還是馬英九執政時。看來，綠營人士將普悠瑪事故與馬政府連結，有一條龍的操作模式：段宜康爆料，接著媒體刊載，然後，檢調就介入辦案。

台北地檢署也在媒體報導ATP驗收放水新聞當天，立刻剪報分他案偵辦，調查有無人為疏失。北檢效率之高，實在令人驚訝。但是不去積極了解「43分鐘之謎」，卻硬要拉扯8年前的採購案、6年前的驗收案，相關單位為何如此「捨近求遠」，也令人頗為好奇。

不過，後來有資訊顯示，普悠瑪確實有裝ATP，只是沒插線；段宜康又說，普悠瑪上的ATP正常，只是常常關閉。說法翻來覆去，真像是來亂的。

有個流行語叫「忽悠」，意思是唬弄、拐騙。看來綠營就是想在社會上營造出一種「馬英九跟普悠瑪事故有關」的氛圍。如果台灣人繼續被這種「講政治、不講是非」的政客綁架，台灣社會就永遠不會進步，民眾生活也不會更安全。

社會多關心台鐵司機員「孤單」的駕駛艙吧！

(中國時報)

經濟與生活才是高雄選民想要的 普悠瑪善後 荒腔走板

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。