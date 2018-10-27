三峽汙水毒魚 鶯歌瀝青廠排廢氣

三峽里長黃宗祥指著三峽河表示，直到昨天河裡還可以看到泡沫及死魚漂浮在河面上。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

三峽、鶯歌地區近來汙染問題頻傳，26日白天起嘉添里某間清潔劑工廠儲存槽破裂，工業廢水汙染三峽河致使魚群大量暴斃；鶯歌民眾則深受阿四坑瀝青工廠及龜山工業區工廠廢氣所苦，居民也怒吼不要「以肺清淨空氣」，呼籲市府、各候選人應拿出對策解決汙染問題。

不少三峽民眾反映，26日中午起三峽河水因為攪動冒出許多泡沫，「竹篙頭」等魚類也因河水汙染大量暴斃，從大同橋到長福橋的河域可見許多死魚漂浮在河面。

三峽里長黃宗祥表示，大白天就有工廠排放工業廢水汙染三峽河實在離譜，他發現後立刻就向環保局通報，最後發現嘉添里某清潔劑工廠因儲藏槽破裂，造成化學藥劑溢出汙染河水，環保局也已依法告發。

黃宗祥說，三峽河及其支流福德坑溪每年總會有幾次工廠排放汙水導致魚群暴斃紀錄，這次還連續遭汙染3天，但環保局卻表示近年來三峽河汙染部分僅告發1件違規案，與實際狀況落差不小，他強烈呼籲環保局應該要拿出鐵腕祭出重罰，才能遏止汙染問題持續惡化。

無獨有偶的是，鶯歌地區長期因為阿四坑瀝青工廠、龜山工業區的工廠廢氣所苦，由於瀝青工廠晚間排出廢氣，造成鶯歌地區入夜後都聞得到焦味，民眾被迫只能緊閉門窗。

由於空汙問題嚴重，地方社群網站也將各市議員參選人拉入社群，並呼籲候選人提出方案解決空汙問題，但迄今僅鶯歌在地的候選人蘇泓欽回應，若能當選願意雇用專人處理空汙問題。

環保局指出，瀝青生產都是配合工程，由於多數工程都是晚上施工，才會在入夜後排出廢氣，日前查核發現合豐瀝青廠現場作業未有效收集汙染物，違反空汙法23條現場依法告發；大山、大千瀝青廠現場雖未作業，但都未依規定使用帆布覆蓋原料，環保局也依違反空氣汙染防制法第24條第3項現場依法告發。

(中國時報)

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