普悠瑪善後 荒腔走板

2018年10月27日 04:10 中國時報 卓亞雄

此次普悠瑪出軌事故震驚全國，可算是國安問題了，在恤死救傷之後，積極釐清事故原因，查清真相究責，針對疏失開藥單，亡羊補牢才是重點。但很遺憾，普悠瑪事故的調查完全本末倒置，官員想讓事件盡快平息、落幕的心態將使得傷亡者付出的代價太不值得。

普悠瑪事件善後處理荒腔走板，不禁讓人懷疑政府的策略難道是以落幕為首要嗎？為了趕快平息事件，掩蓋事實、欺騙大眾、找司機員扛責等，顯然是想挽救執政黨可能崩盤的選情，但卻忽略了民眾的判斷力，難怪引起台鐵工會和民意的反彈。

台鐵的腐敗人盡皆知，22年來政府不給人、不給錢，台鐵早無競爭力可言，只能苟延殘喘，這次普悠瑪出事只是冰山一角。隨著事發當天的通聯紀錄曝光，讓民眾驚覺政府調查的處理方式竟和台鐵一樣腐敗。

普悠瑪事件的調查也可見「災害政治學」現象，相關高層都以自己的利益來應對。例如，交通部長幾乎神隱，讓台鐵到第一線擋子彈，先是怪罪司機員，再設定台鐵局長下台為事件的停損點；普悠瑪列車的日本製造商不聞不問，經濟部、外交部也不說句話嗎？

交通災難善後該怎麼處理，國際上有很多前例可參考。1998年德國高鐵出軌事故、2005年日本JR福知山線出軌事故、2014年南韓世越號沉船事故等，調查的共同原則是組成獨立調查單位，透明、公開呈現事實，並接受各界的質疑與檢視。

行政院長賴清德周四裁示盡速成立常設性的「運輸安全委員會」，其實是否成立包山包海的運安會不重要，只要把握以下的原則即可。一是獨立調查，上級不得干預。二是對事件的關係人免責，目的是調查事故真相，否則關係人面對出發點是究責的調查，必然三緘其口。司法的刑事究責、監察系統的行政疏失追究，必須在調查結束後才發動。三、調查小組成員須涵蓋事故相關層面，且以外部專家為主。

其實，由行政院政務委員吳澤成召集的「1021鐵路事故行政調查小組」，本應以此三原則運作，遺憾的是此小組的調查卻禁不起檢視。首先，小組成員臨時拼湊，未遴聘與事件相關的專家，也未邀國際權威災害調查機構提供諮詢，甚至普悠瑪製造商也未列小組成員，如此怎可能查出真相？

尤其，檢方搶先介入，追究關係人法律責任，以「保全證據」之名取走事件相關資料，吳澤成的調查小組還得向檢方商借資料，這要如何調查？更關鍵的是，行政院調查小組是以究責為目的的調查，相關單位及關係人一定會盡量少說話，省得「禍從口出」，要查出真相難上加難。

蔡政府向世界貿易組織（WTO）承諾，我國未來要以「已開發國家」定位參與談判，但從這次普悠瑪悲劇的發生以及善後調查來看，我們倒像是淪為未開發國家的水準了。

(中國時報)