不是賴內閣錯 是下面錯

2018年10月27日 04:10 中國時報 毛嘉慶

普悠瑪號在宜蘭翻車釀災，18名罹難者之外，還有190名傷者躺在醫院。不論從公共安全或國人對施政的信心衝擊，交通部長吳宏謀都應道歉下台，但充滿「台灣價值」的他，至今仍未去職。要民進黨政府負起政治責任似乎是緣木求魚，而這些無能的官僚殺人是超級讓國人有感的。

曾任高雄市副市長的吳宏謀在2014年高雄氣爆事件中代罪下台，之後官運亨通，北上入閣任交通部長，因「菊系人馬」色彩濃厚，因此同屬新潮流系的行政院長賴清德至今還不准他辭職。但這場權力保衛戲碼在選民心中的投射，恐將因政府不負責，而讓戀棧的吳宏謀成為壓垮地方選情的因素。

普悠瑪事故發生後，一開始官方有意把肇事責任推給列車司機，之後發現社會觀感不佳，賴清德讓吳宏謀宣布要撒500億元將花東鐵路幹線截彎取直。回想吳宏謀任交通部長之初，即承諾過要花500億元將高鐵延伸到屏東，這位交長簡直可改稱為「500億部長」，出手都是這個額度起跳。而賴內閣也好像以為發生災難後撒大錢，就可以平息民怨。

最近中油95無鉛汽油也出事，影響眾多車主，中油董事長戴謙面對立委炮轟，竟說自己上任不到1年，不會引咎下台，中油的問題是「冰凍三尺非一日之寒」。戴謙去年由「養鴨博士」空降成為中油董座時，跌破所有人的眼鏡。賴清德用人的創意如今證明也不是什麼高明之舉。

說起新潮流系人馬官運亨通，施政卻一團糟的還有代理宜蘭縣長的陳金德。也是出身高雄副市長，有幸占到中油董事長的大位，去年中油供氣中斷造成815大停電，他辭職下台後竟然還可調任宜蘭代理縣長，任內獨斷，政策屢生爭議，以致影響了民進黨選情，年底選舉民進黨的「民主聖地」宜蘭可能不保。

在賴清德入閣，陳菊入府後，民進黨新潮流系掌握全台灣多數的政治資源及國營企業高位，就連民進黨內其他派系都瞠目結舌，但如今占高位者卻屢出大紕漏且戀棧不願負政治責任，豈不證明了蔡政府用人只顧派系之私。

回顧民進黨上台後處理重大事故的調查結果：「誤射」雄三飛彈，是小兵的錯；中油供氣中斷造成全台跳電，是承包商的錯；普悠瑪列車翻覆死傷慘重，是司機員的錯。民進黨當局很清楚地要百姓們知道，千錯萬錯都不是民進黨的錯。

民進黨全面執政兩年多了，遇到政策面出包，推卸責任的第一對象仍是前總統馬英九，第二就是中共，第三則是老天爺。「政治責任」似乎完全和他們無關。

如果一場死傷200多人的災難，內閣都不用有政務官負責。那麼年底選舉結果出爐後，賴內閣可能就有更多的官員要下台負責了。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)