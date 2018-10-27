新北拚電商城市 邀亞馬遜、eBay助拳

2018年10月27日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府打造新北成為電商新首都，26日邀請歐美電商龍頭亞馬遜Amazon與跨境電商平台eBay與台灣企業分享電商經驗，如何一口氣接觸近50個國際市場，打破過去傳統外貿困境；現場也邀集金流及物流電商經營平台，以一站式服務助台灣企業物賣全球。

經發局長張峯源說，這次請來Amazon與eBay舉行專題演講媒合會，就是因美國作為全球最大的經濟體，經濟實力及市場規模不容小覷，其中新北市引以為傲的汽車、自行車零配件在這兩個平台非常具優勢，可望透過無國界的電商通路，讓新北產品在國際市場嶄露頭角。

eBay跨境貿易部台灣區總監黃澤新說，台灣以優質Made in Taiwan的製造品質聞名，透過eBay台灣商業賣家外銷平均可以觸及48個目標市場，遠大於一般出口企業只能觸及3個目標市場。

新北市長朱立倫致詞時表示，新北今年以「新北新外貿X電商新首都」為電商政策目標，透過「企業培訓」、「產學合作」、「市場媒合」及「基地回訓」四大策略帶領境內企業進軍國際市場，從實體走向網路行銷。

朱立倫說，市府邀集本市23家企業開設電商鐵軍培訓營，另集結境內致理科技大學等校園尖兵協助30家企業搶攻國際市場，也以「新北社企．電商基地」提供免費空間場域等服務資源，再透過辦理4大市場跨境電商專題演講暨媒合會，協助企業習得標的市場電商新知，並將培育技能運用於實務。

張峯源說，市府自2015年起辦理多場電商論壇及說明會，舉辦超過800場次一對一媒合商洽，未來將持續提供完善資源，讓新北市由「製造城市」走向「電商城市」。

(中國時報)