2018年10月27日 04:10 中國時報 胡幼偉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜發起「選舉奧步108招創意徵文比賽」，這倒是和我幾天前在臉書上建議舉行競選奧步創意大賽的構想不謀而合。戲謔歸戲謔，背後的嚴肅意義確實值得大家警惕。

選舉奧步可謂是台灣選舉文化的特色。主要特徵就是：在投票日前夕出手，讓對手措手不及，沒時間完整反擊，以及招式陰毒、沒有道德正當性。歷史上幾個典型例子大家都還記憶猶新，光是高雄市長選舉，國民黨當年的候選人吳敦義和黃俊英都吃過民進黨奧步的虧。而這兩案是經法院調查證實過的真正奧步，但吃虧的人落選了，遲來的正義已無法彌補政治上的損失。

不過真正可悲的是：民進黨的支持者乃至多數中間選民，在出奧步者得勝後，卻沒有批評這種下三濫的競選招數。用奧步取勝者也從未道過歉，甚至現在還身居廟堂高位而洋洋得意！

這就讓我們不得不反省，台灣的選舉是否在本質上，或在多數民眾心中，只是不受道德拘束的「勝者為王、敗者為寇」的一種江湖爭鬥；而所謂「選民」，在出奧步者看來，只是一群喜歡看熱鬧而又極其情緒化，且極好騙的憨人而已？若真是如此，我們的民主政治與選舉文化其實還停留在很原始的野蠻狀態。一遇到選舉，特別在選前之夜，社會的情緒和情感就會淹沒理性判斷的智慧。

這也就是韓國瑜為何要給高雄選民先打「奧步疫苗」的原因。在說服傳播研究中，這叫做給群眾打「反說服」的預防針，也就是先預告對手可能會出奧步求勝，然後，當奧步真的出現時，奧步本身的說服力就減弱許多，而廣徵奧步，也就是想借助群眾的力量，先行布下反奧步的天羅地網。

那麼，說到底，時至今日，奧步真還有效嗎？在看過民進黨那麼多選舉奧步後，其實，民進黨本身等於也給群眾上過好幾回奧步課了！如果連所謂「兩顆子彈會轉彎」大家都領教過了，還有什麼奧步能騙得過所有人呢？這倒不是說韓國瑜不會再遭遇奧步了，而是，經過這一輪奧步疫苗全面施打後，應該會在選前之夜出現「奧步歸零」現象。也就是說，在選前之夜，不管任何候選人發生任何狀況或散布任何重大消息，都一概會被群眾定位為奧步！透過快速的網路傳播，這種定調以及網友間的相互再定調，都會使奧步再難發揮作用，而網友則會以「獵奧步」的成就，做為選前之夜的最大滿足。

所以，奧步，仍可能繼續出現，但奧步要成功的可能性會愈來愈低。至於以體制內的政治權力行使奧步，也不是不可能。但民進黨必須考慮所謂「體制內奧步」可能引發的民意反彈，及其對下次總統大選的負面影響。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)