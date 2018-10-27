流浪身障狗 變身明星犬

板橋動物之家的輪椅狗「風火輪小乖」。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
／新北報導

浪貓浪犬找不到新主人怎麼辦？新北市的動物之家中，許多毛小孩因為身體殘缺或長相不討喜，遲遲無人願意領養，工作人員便讓牠們擔任「明星公關犬」，當有民眾前來參訪時，便由牠們擔任模特兒，協助工作人員示範照顧毛小孩的正確方式。

新北市動保之家有許多「明星公關犬」，因為身體殘缺沒有民眾願意領養，長期待在動物之家，久而久之和工作人員成為家人，平時還會負責巡視園區，若有民眾前來參訪，工作人員會以牠們為範例，示範如何訓練、餵食和照護，並以牠們的狀況為案例，解釋動物成長過程中會碰到的狀況。

志工陳怡均說，板橋動物之家的輪椅狗「風火輪小乖」，因為車禍脊椎錯位造成後肢癱瘓，經過醫療跟復健，現在行動自如，經常有參訪的民眾搶著和牠合影，成為園內最受歡迎的明星公關犬，她希望藉此讓民眾知道，因意外癱瘓受傷的毛寶貝，只要悉心照顧一樣可以重拾快樂生活。

陳怡均說，三芝動物之家的公關貓「黑咪」和「白咪」，從小狀況不佳，透過獸醫謝弘斌悉心照顧，現在活蹦亂跳，留在園內和參訪的遊客拍照玩耍，互動親密，成為「公關貓」的最佳楷模，許多學校安排學生到動物之家觀摩，黑咪和白咪也成了迎賓高手，相當討喜。

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(中國時報)

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