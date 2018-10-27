戳破已開發國家假象

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中國時報
呂志翔

台灣在世界貿易組織（WTO）「片面」承諾將以「已開發國家地位」參加談判，政府高層都沾沾自喜，好像台灣發展地位一夜「提升」。但檢視各項標準，台灣並不具備真正的先進國家要素，21日普悠瑪列車翻覆事件更是戳破了這個所謂「已開發國家」的假象。

已開發國家一般而言應具有9個特徵：人均所得、衛生健康、教育、工業化、服務業經濟、知識經濟、基礎建設、穩定性、生活品質。即使在經濟及醫療衛生方面，台灣勉強達標，但在教育、基礎建設、穩定性及生活品質方面卻有嚴重缺憾。

在完善基礎建設方面，台灣的能源政策導致電力基礎設施不足，不但令外資裹足，民眾及企業也生活在斷電的威脅下。東部後山的交通建設與設備不足也一直未能改善，在蘇花公路上多少人因交通事故喪失寶貴生命，即使選擇應是最安全的鐵路交通，仍有人難以平安回家。

普悠瑪事故不是突發人為導致，而是結構性、制度面的問題，但政府都未能有效處理，積弊終於釀成災難，這不是勇於負責的政府應有的作為。已開發國家的政府應是「問責的」，不但須負責任，更要將事情真相告知人民。普悠瑪事件發生後，從台鐵到交通部只想把責任推給司機員，在司機員43分鐘的通聯紀錄曝光後，台鐵治理無章，政府卸責的醜態無所遁形，這是已開發國家的正常現象嗎？

一個已開發國家的政治、經濟及社會應是很穩定的，其中個人的最基本需求就是生活在安全的地方，能確保身體安全，但普悠瑪事件讓人民失望了。這對台灣自稱為已開發國家可謂最大的諷刺。　　（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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