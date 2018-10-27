打造百老匯 音樂劇新秀出列

2018年10月27日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

以自製音樂劇為目標，台北表演藝術中心2016年起首次啟動「音樂劇人才培訓計畫」，至今邁入第三屆，持續培養台灣音樂劇歌、舞、劇新一代的種子人才，期待能打造台灣百老匯，月底將舉行試演。

北藝中心總監王孟超表示，音樂劇需要的是全方位表演人才，「這個音樂劇培訓計畫不僅是為自製音樂劇作準備，也希望協助年輕表演者接受專業完整的訓練，成為國內有志投入音樂劇表演者的精進管道。」

今年北藝中心的音樂劇人才培訓計畫開設「創作工作坊」及「表演工作坊」，其中「創作工作坊」由瘋戲樂工作室創辦人王希文擔任導師，課程重點是將英語系的音樂劇創作邏輯轉化成中文，已於9月完成。「表演工作坊」4月公開徵選，28個錄取學員來自音樂系、舞蹈系、戲劇系等各背景，包括A劇團團員顏辰歡、聲樂指導吳佳祐、現代舞舞者王貴平等。

2個工作坊 廣徵學員

其中學員之一的李培松學生時期讀的是企管，他表示參與課程收穫良多，「老師告訴我們，要相信台詞的內容，做到咬字清楚，情感要與台詞同步鋪陳，別讓情感走在台詞前面，這對音樂劇的表演來說很重要。」

另一名學員許照慈目前是北藝大劇創所表演組學生，她表示最大的收穫就是學習歌唱、台詞、舞蹈與肢體之間的整合能力，「接觸劇場讓我重新思考和別人的關係，也把從人生獲得而來的省思，運用在劇場表演裡。」

4訓練課程 師資堅強

「表演工作坊」為期四周，課程涵蓋表演、舞蹈、聲音、歌唱四大訓練課程，師資都有豐富的實戰及教學經驗，其中達倫（Darren Cohen）是美國羅格斯大學歌曲演繹大師班導師，也是音樂劇導演、指揮、鋼琴演奏及聲音指導。大衛（David Sisco）是美國瑪麗山曼哈頓學院專任聲音教授；哈洛德（Harald Emgard）是瑞典隆德大學馬爾摩戲劇學院聲音演說系教授；台灣導師李明潔則以舞蹈創作見長。

今年培訓成果將於10月27日至28日展現，透過歌舞呈現《搖滾芭比》、《玫瑰舞后》、《西城故事》、《大娛樂家》等著名音樂劇的經典曲目，地點在台北試演場。

(中國時報)