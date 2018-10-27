首批貨太少 iPhone XR開賣秒殺

2018年10月27日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

被視為今年換機主力的蘋果iPhone XR昨日登台開賣，不過首批貨量不多，推估只有2到3萬台間，瞬間秒殺，讓原本寄予厚望的電信業者直呼沒輒。5家電信業者認為，大概11月中之後，XR的量會慢慢補上來，11月底應能充足，趕上這波換機熱潮。

iPhone XR昨日登台開賣，就創下台灣電信史2項紀錄，一是5家電信都沒辦開賣會，是11年來頭一遭；二是供貨量歷年最少，甚至比iPhone 6或6S開賣時還少，想換機的果粉只能先預約或排預購，等現貨到時再交機。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕直言，看到到貨量時讓他嚇一跳，大概也只能滿足首波預約，何時到貨「這個要問蘋果比較準」，但他推估差不多是11月底。

原本中華電信預期，iPhone XR開賣能帶動換機潮，昨日各門市按照慣例8點開門營業。但陳明仕說，隨著購機頻率拉長，未來iPhone開賣可能會「常態化」些，不再提前開門營業、至於辦不辦首賣會，則要權衡市場。

陳明仕表示，中華電信拿iPhone的用戶數約250萬到300萬戶，由於iPhone XR價格更為親民，預估將是換機主力，XS和XR的銷售比例是1比2；但也因6種顏色加上3種容量組合，選擇更多，要滿足果粉需求就更不容易。

台灣大哥大同樣沒辦首賣，不過仍有死忠果粉起個大早來搶先領貨，遠傳則說，這兩天iPhone XR會持續到貨，相信可滿足客戶需求。台灣之星昨日僅開放台北市政門市推出單店一日限定優惠，開賣短短一小時，首批現貨已經售出約25％。

電商通路方面，PChome 24h數百支現貨5分鐘內搶購一空，眾多機型中以128GB賣最好，首批現貨已售鑿，限量開放預購。單機買氣增溫，也反映出果粉不再仰賴電信商通路，單門號約搭配單機的使用比重持續增加。

(中國時報)