愛心無假期 救國團捐2復康巴士

救國團主任葛永光（左）協助身障朋友登上復康巴士體驗。（救國團提供）

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中國時報
／台北報導

救國團被黨產會認定為國民黨附隨組織，救國團主任葛永光表示，如今團內所有公益活動與員工薪資等支出，全部都要經過黨產會同意才可支付，而員工除了要處理平日公益業務，每個月還要配合黨產會「補件、補件、再補件」的要求，心中五味雜陳。

救國團配合10月31日團慶，昨(26)日在劍潭海外青年活動中心舉行團慶活動記者會，葛永光表示，現在救國團雖然被黨產會「監管」，仍秉持「愛心無假期、公益不能停」的理念，在團慶活動期間，舉辦一系列公益活動。

葛永光說，救國團今年滿66歲生日，雖然有句俗話說「六六大順」，但是救國團自從今年8月7日被黨產會認定為附隨組織後，所有支出都要黨產會同意才可支付。

為了提振救國團士氣，救國團團慶仍舉行一連串活動，包括今(27)日下午在劍潭青年活動中心舉辦愛心公益園遊會，救國團經典歌曲演唱會也將在晚間登場，演唱會開放網路索票，短短兩天內已全部發送一空。而在10月31日的團慶大會，更邀請到國民黨主席吳敦義出席，而吳曾擔任救國團義務工作職，大會因此安排致詞及頒獎。

此外，葛永光也在26日的記者會上，捐贈兩輛復康巴士給新北市政府，為社福盡一份心力，新北市政府副市長呂衛青、新北市政府社會局局長張錦麗兩人皆出席，代表新北市市長朱立倫，接受由救國團新北市團委會主委洪淳逸捐贈的兩輛復康巴士「救國團義工新北1號、2號」給新北市政府；呂衛青特別提到，感謝救國團的善行義舉，為新北市的社會福利帶來更多溫暖。

(中國時報)

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