大陸吹國學熱 台不應棄傳統文化

2018年10月27日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

今年甫獲鳳凰衛視集團「華人教育名家獎」，赴大陸任教至今已13年的國學名師龔鵬程，眼看近年大陸國學熱，而台灣則因去中國化將傳統文化拋失，頗有些感慨地指出，台灣過去是華語文化的重鎮，「現在已無此雄心」。

龔鵬程指出，面對大陸經濟崛起，台灣卻未能察覺自己最大的競爭力不是經濟而是文化，可惜的是這最大的優勢「如今正在消失！」龔鵬程說，「對比兩岸令人感傷，台灣丟掉最多的不是經濟而是傳統文化；大陸崛起仍對台灣保有的文化尊重，都丟了則完全沒有值得被尊敬的地方了。」

「感覺大陸睡了一覺就長大了？」遊走兩岸，在台曾創辦南華大學並擔任佛光大學校長的龔鵬程，轉赴大陸後曾任北大中文系教授，擔任大陸國務院籌建的中國國學中心顧問，比較近年兩岸社會，他直言大陸經濟崛起快，是結構因素，但「經濟發展可以快，文化發展是慢的。」

另一方面，大陸此時恢復傳統文化，強調文化自信、文化輸出，自然也有政治維穩及外交考量，但龔鵬程直言：「假的做久了也就成真的」，他舉例，大陸現在年輕人「熱中文言文寫作的比例絕對比台灣高得多。」

對比於大陸如今詩社蓬勃、民間企業推動詩集出版、研究，乃至國家資源推廣的「國詩競賽」高手如雲，龔鵬程反觀台灣，《桃園機場賦》引起爭議令不少文化人汗顏，他指出：「我們過去對文化的熟悉是來自生活中的知識，如今這些已漸漸疏離，這原應是台灣最大的競爭力，如今正在消失。」他指出過去台灣「並不小！」是華文文化的「發電機」。

但龔鵬程仍認為台灣原保留了許多大陸已斷失的傳統文化，如拜關公，「恩主公信仰大陸就沒有」，而台灣的關帝廟延續了唐、明傳統，既有文舞也有武舞，便是大陸所沒有的。他指出全球華人都有關帝信仰，而在台尤見豐富，這樣的文化若能發揚，「既是台灣也是中華文化，不是矛盾，對抗的，不需自毀長城。」

(中國時報)