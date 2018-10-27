11月號精選－蔡凡熙理想女友歐陽娜娜

2018年10月27日 01:16 中國時報 徐桐炘 報導

蔡凡熙在活動上遇過歐陽娜娜（左二），對她很有好感。（資料照片）

蔡凡熙在《五個姊姊》徹底開發喜劇細胞。（石智中攝）

人氣小鮮肉蔡凡熙在11月16日上映的新片《有五個姊姊的我就註定要單身了呀》中大享齊人之福，不但被姊姊謝金燕、劉奕兒、高雋雅等人包圍，蔡凡熙還和師妹項婕如談銀幕戀情，現實中單身的他大方談「理想型」，直接點名超人氣美少女歐陽娜娜！

蔡凡熙如何和「5個姊姊」相處呢？「一開始我也很好奇飾演大姊的演員。」蔡凡熙頻頻向導演蘇文聖「求解答」，但對方始終不願說出名單，只透露2個資訊：「一是台灣女歌手、二是拍過電影。」讓蔡凡熙幾乎猜遍兩岸三地女星，卻沒想到是每年跨年才能見到的「女神」謝金燕，他笑說當時心情「完全驚嚇」，還回想起高中時曾編過〈姐姐〉舞蹈，不過至今仍不敢給對方看。

「姐姐」謝金燕在片中飾演蔡凡熙大姊，2人相處時間不多，不過一場感人的浴室告解戲，蔡凡熙得「接近全裸」躺在浴缸面對大姊，如何拉近彼此距離呢？蔡凡熙表示雖然只有3堂表演課，但姐姐在第一次見面時就帶著親切笑容問候，上課時也放得很開，2人被要求玩Yes、No遊戲，姐姐毫不拒絕他的身體接觸，讓他相當感謝。

謝金燕私訊打氣

蔡凡熙今年宣布服兵役的消息時，姐姐還親切私訊為他打氣，他打趣說：「原來平常這麼少聊天，姐姐還是有在關心我！」蔡凡熙坦言拍攝時不敢在姐姐面前太放肆，「很怕說錯話。」通常都是飾演二姊的劉奕兒陪在姐姐身邊聊天，他負責在旁當「罐頭聲音」發出笑聲，他偶爾也為帶動氣氛，拿蟑螂、老鼠道具嚇姐姐。

只可惜姐姐比較「宅」，蔡凡熙每次邀吃飯，總是邀不動一收工就回家的姐姐，他笑言如果要追姐姐，可能要練就一番好廚藝，「每天在家做菜、準備下午茶，約在外面一定會被打槍。」幸好其他演員頗捧場，尤其來自大陸飾演三姊和五姊的張墨錫、張垚對台灣美食躍躍欲試，蔡凡熙也帶大家去逛台北夜市、吃清粥小菜和麻辣火鍋，張垚還頻說辣度不夠，讓蔡凡熙嘖嘖稱奇。

項婕如有老靈魂

每次揪吃飯同樣不賞光的演員，是在片中和蔡凡熙兩小無猜的項婕如，年僅19歲的她是蔡凡熙同門師妹，因擁有可愛外表被稱為「撕漫女」，卻意外有個老靈魂，談話時給人穩重的安心感，也不太和其他人打鬧，下戲後總想趕緊回家休息，讓蔡凡熙難以「攻陷」，但他分析，項婕如還沒遭受「臭男生的糟蹋」，如果願意帶對方去看小動物或藝術展覽，一定能擄獲她的心。詳情請見11月號《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)