霸天夢見未來子女「謝謝選我」

八三夭霸天（右一）搶頭香成為團體中第一位人父。（資料照片）

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中國時報
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八三夭霸天前晚突然放上超音波照，宣布將升格當爸。（取材自臉書）

八三夭貝斯手霸天25日深夜突然在社群網站上放上一張超音波圖片，並感性寫下：「謝謝你選擇了我。」正式宣告即將升格當爸，成為八三夭中第一位人父成員。

霸天寫道，前幾天做夢夢到一個小孩，「一個尋常到不行的聚餐裡頭，遇見了個小鬼頭，明明才初次見面，卻像個跟屁蟲般，跟在我後頭糾纏不清，總覺得有點煩，但，並不討厭。」直到夢的尾聲，小孩問他能不能留在他身邊，他也大方答應。隨後他說，夢醒了看著睡在身旁的女友孕肚，「『是你嗎？』我歪著頭想著。隔著肚皮摸摸了他。『謝謝你選擇了我。』」相當溫馨又感人的夢境，粉絲也紛紛送上祝福。

八三夭經紀人皮董證實喜訊，表示不清楚懷孕幾個月，小孩出生一定會告訴大家，他也表示平常不會介入團員的感情生活，不管是先有後婚，還是先婚後有，決定生下孩子就是負責，至於霸天是否有結婚計畫，皮董也表示尊重小兩口的規畫。據悉霸天和圈外人女友穩定交往超過4年，兩人約3個月前發現懷孕，中秋節的時候就已開心和友人分享懷孕喜悅。

規畫世界巡演

八三夭9月才結束「一事無成的偉大」台北小巨蛋演唱會，近日開始著手規畫世界巡迴演唱會，皮董也說，團體工作依然繼續，並沒有因為霸天將升格當爸而停擺。

(中國時報)

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