張孝全裝大哥檳榔嗑到嘴破

2018年10月27日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

導演陳映蓉（後）昨象徵性替張孝全剃頭。

Netflix新戲《罪夢者》26日在坪林廢棄監獄取景，導演陳映蓉及張孝全、王柏傑、周洺甫昨受訪，導演形容他們是帶著江湖味的「黑幫男團」，劇中因年代設定，張孝全、王柏傑要狂嚼檳榔，又菸又酒、髒話滿天飛，張孝全說，吃檳榔吃到嘴破皮，吸菸吸到飽，「每天吃完檳榔，下巴超痛」。

張孝全劇中和賈靜雯飾演夫妻，談到和賈拍親密戲，曖昧說：「每天都很親熱，就是夫妻間的尺度，更多的是我要她不給。」劇中張孝全入獄後，夫妻關係會遭劉子千介入，張孝全說：「我是冤獄出不去，想放生剛生完孩子的太太，滿沉重、難過的，拍完都心力交瘁，老了10歲。」

拍攝前，導演曾帶他們跟真正「大哥」們「取經」，張孝全說：「聽了很多故事，幾杯下去之後，受益很多，還有大哥演給我看在獄中的眼神、態度。」他昨被要求示範，張孝全說當時喝醉了，記憶有點模糊，王柏傑吐槽：「那你還受益良多咧。」讓張孝全羞說：「我怕演錯嘛，對不起大哥。」

王柏傑頻頻吐槽

王柏傑自爆一直被導演要求「再無恥一點」，並說劇本上光表達內心戲的三角形符號，導演就拍一個早上，根本是王家衛式拍法，導演笑回：「1天拍30到40個鏡頭，王家衛應該沒辦法吧。」3人在現場剃平頭，換上囚服、藍白拖，張孝全笑說，本以為入獄造型會像《監獄風雲》的周潤發，想不到實際囚褲比較長，不過監獄裡要拍鬥毆戲，「再短怕會太性感」。

酗酒吸菸有害健康

(中國時報)