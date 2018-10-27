佼佼自打9折為李炳輝覓商演

佼佼將於12月推出首張個人專輯。（蘇蔓攝）

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中國時報
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孟耿如將出專輯視為自己的人生大事。

年底尾牙季將至，不少公司行號開始邀約歌手，黃子佼（佼佼）26日在社群網站分享友人詢問李炳輝（輝哥）聯絡方式、邀約唱尾牙的簡訊，表示：「請多關照資深藝人，老規矩，找輝哥者，我的主持也打九折！」佼佼昨受訪感性說：「為什麼會這麼做（發文），因為輝哥是位很有骨氣的前輩，不希望大家捐款、贊助他，而是以工作換取酬勞。」

早在2、3年前，以李炳輝為名的按摩店，已與輝哥沒關係，且他10多年前中風，近年僅仰賴零星商演、街頭表演及老人年金苦撐度日，雖生活艱困，但他不接受救濟、堅持靠自己工作賺錢，非常辛苦；李炳輝的老婆雅惠昨接受電訪，透露輝哥目前僅接到明年1月的3場尾牙，每場唱酬約1萬元上下，生活勉強過得去；至於輝哥健康狀況？雅惠說：「輝哥的腳比較沒辦法走，身體還可以。」

將於年底發片的佼佼，熱心為老藝人尋覓更多邀約之餘，不忘替自己宣傳，他表示：「唱歌兼主持不會額外收錢，若單純找我去唱歌、價格也好談，我只想要多點表演。」

孟耿如樂當3棲女星

他女友孟耿如近日推出新專輯《#不可愛》，成為影視歌三棲女星，孟耿如說：「這是我人生中的大事，從拍攝封面就感覺很爽，以前不管是演戲、拍雜誌，都得照著主題框框走，這次拍自己專輯的唱片封套，公司讓我完全自我發揮。」

(中國時報)

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