張再興藉金馬入圍縫補親情

張再興多次演出黑道，希望可以嘗試其他角色。（蘇蔓攝）

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中國時報
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張再興因刺青侷限了戲路。

張再興演出國片《角頭2：王者再起》，以生猛演技詮釋黑道兄弟間的情誼，入圍金馬最佳新演員，過去擁有黑社會背景的他，讓父母傷透了心，對兒子失去信任，而今他把做為演員的一點成就，拿來縫補親子關係，感性說：「我跟朋友講過，如果我死掉，可以幫忙跟我爸媽說我是好人嗎？」

張再興知道入圍金馬獎後，竟然馬上搭高鐵去南部，「我不喜歡有光環的感覺，在南部的親友比較沒看電視，到那邊不會有人知道。」入圍對他最大的意義，是挽回父母的信任感，他在家庭群組傳入圍訊息，全部人卻已讀不回，「後來親戚鄰居跟我爸說恭喜，他才知道金馬獎是什麼、才知道我在幹什麼。」

找雷洪幫說好話

張再興為讓親子關係加分，在姊姊婚宴時，找來楊貴媚、張秀卿等人錄影祝福，順便請楊、張向家中長輩替他說說好話，他的乾爹雷洪大哥，更從頭唱到尾，有時還會陪他爸去市場買菜，只為了以父母偶像的身分挺他，扭轉以往逆子形象，他笑說：「雷洪大哥那天唱那麼多首，都不知道紅包要包多少。」

拍戲被整吹冷風

張再興身上有「整件」刺青，往往梳化都要比別人費工，剛入行時，曾被電視台導演整慘，「那部戲有很多導演，第一個導演相信我，就算我有刺青也要讓我演，後來換了導演，剛好他跟梳化的人是情侶，就弄我。」

那時是冬天，張再興被連發3天通告，到林口山上的片場，因為全身刺青已畫好覆蓋的妝，他不方便穿外套，結果連等3天都沒他的戲，整天就是一直狂吹冷風，「我沒有怨嘆，因為這都是我自己的選擇。」

(中國時報)

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