星廚師徒聯手 打造文華東方盛宴

2018年10月27日 01:17 中國時報 報導何書青

甘草芭菲佐菸草葉結晶、香料西洋梨、咖啡奶油。（台北文華東方酒店提供）

米蘭文華東方酒店行政主廚安東尼歐奎達（左）和台北文華東方Bencotto主廚雅克柏弗西，31日起連4天攜手打造精彩多變的義式盛宴。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店Bencotto義大利餐廳今年才榮獲米其林餐盤推薦，隨後迎來新任主廚雅克柏弗西（Iacopo Frassi）讓餐廳的好口碑延續。

全新的摩登義國佳餚擄獲大批老饕的心，更令人期待的是在10月31日至11月3日，雅克柏廚藝生涯中的良師益友、即當年讓餐廳開幕4個月就摘星的米蘭文華東方酒店行政主廚安東尼歐奎達（Antonio Guida），將遠渡重洋來台，師徒倆將為台灣饕客打造精彩多變的義國盛宴，愛嘗義菜的饕客可要把握難得機會。

安東尼歐創新食材技法

「我只是單純的熱愛烹飪，也期待與客人分享這樣的熱情。」安東尼歐對料理的初衷和情感既簡單又濃烈。他小時看著母親每天只用水和麵粉就能變幻出各種新鮮的義大利麵條，有如魔術般讓人驚奇，也使他認為，身為廚師不僅要時時汲取食材新知，也得發揮好奇心，才能搭配出令人驚豔而平衡的美味。

安東尼歐的料理不捨棄傳統義式風味的根本，以多樣食材、技法創新料理，在熟悉傳統的義式美味中帶出驚喜，更像欣賞一場藝術饗宴，菜餚中總有著繽紛色彩，擺盤如畫作般賞心悅目。

雅克柏追隨拓義菜視野

安東尼歐自19歲展開廚藝生涯，在多間首屈一指的米其林餐廳和名廚們共事，磨練一手好廚藝，接著在托斯卡尼的精品酒店「Il Pellicano Hotel」為旗下Pellicano Restaurant陸續摘下米其林1星、2星，也使該酒店成為當時義大利唯二有米其林星級餐廳的酒店。雅克柏在2012年時加入安東尼歐的2星餐廳團隊，跟隨安東尼歐拓展視野，也習得了烹飪色香味兼具、且饒富創意的義菜好手藝。

最令人驚豔的是，安東尼歐後來在米蘭文華東方酒店擔任行政主廚，2015年帶領團隊為開幕短短4個月的義式餐廳「Seta」拿下米其林星星，次年更奪得米其林2星肯定，至今不墜。這次他來台灣客座4天，將與愛徒雅克柏四手聯烹，讓台灣饕客嘗盡義菜的萬種風情。

10月31日至11月3日，7道式晚間套餐佐5款美酒，每位7980元+10％；11月1日至3日，4道式午間套餐佐3款美酒，每位4980元+10％。訂位可洽：（02）2715-6668，地址：台北市敦化北路158號6樓。

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(中國時報)