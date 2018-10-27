心之芳庭 萌鬼相揪來搞怪

心之芳庭的萬聖節打卡景點絕對不可錯過。（心之芳庭提供）

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中國時報
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心之芳庭推出多款精緻搞怪菜色，萬聖節吮指餐包你吃得「嚇到吃手手」。（心之芳庭提供）
坐擁百坪草地，心之芳庭打造「萌鬼莊園」，親子扮裝妖魔鬼怪大遊行。（心之芳庭提供）

「不給糖，就搗蛋！」（Trick-or-treat）又到了大喊這個經典Slogan的時候了，西方國家認為，每年10月的最後一天是一年中最「鬧鬼」的時候，因此這天晚上當然是打扮得「鬼」模「鬼」樣，愈嚇人愈好。隨著台灣萬聖節搞鬼風潮漸長，除了小朋友會裝扮成各種「可愛鬼」外，Cosplay變裝遊行更讓大朋友們一同體驗搞怪樂趣，慶祝活動也愈來愈多元。

台中「心之芳庭」為薰衣草森林旗下品牌之一，除以擁百坪草地的戶外婚禮場地聞名，更擅長舉辦各種派對活動，今年更打造「萌鬼莊園」，每周末吸引大量訪客前來「搞怪」。莊園布置滿滿的南瓜及可愛小萌鬼，在10點10分還會出現的萌鬼巴士，讓大小朋友都能在期間限定的萌鬼莊園上玩出屬於自己的萬聖回憶。

搞怪菜色嚇到吃手手

在這歡慶萬聖月裡，每周末還有不同的快閃表演，除了驚喜滿滿萬聖節活動外，也特別為萬聖節推出多款精緻搞怪菜色，絕對讓民眾「嚇到吃手手」，含有創意可愛甜點、鹹食與飲品，讓你邊吃邊玩，感受濃濃的萬聖節氣氛。

延續年年舉辦萬聖派對活動的聲量，心之芳庭的萬聖節活動參與人數以超過百人起跳，而今年將於28日盛大舉辦「萬聖節萌鬼大遊行」，當天不論大人小孩，只要穿著萬聖節主題裝扮，即可免費入園，無料參加全台最熱鬧的狂歡萬聖節！

活動日當天在園區內，除了說出通關密語「不給糖就搗蛋」即可獲得繽紛糖果外，還有搗蛋遊行、免費的小丑表演、以及小朋友最喜歡的帶動唱跳，是父母最放心的「放電活動」，讓孩子發揮無窮精力，與大哥哥大姊姊及同伴玩耍，讓來訪的家族成員共同創造美好的回憶，在小小「假鬼假怪」們的歡笑聲中，愛

的莊園萬聖節

，充滿孩子的

童趣與不分年

紀的快樂。

心之芳庭 INDEX

電話：（04）2239-8900

地址：台中市北屯區芳庭路1號

(中國時報)

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