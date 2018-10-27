崔子格美食當前先拍照

崔子格自豪很會烤肉，且對於美食要求很高。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
崔子格在菜上桌前，都會先讓手機「吃飽」。（粘耿豪攝）

崔子格近日來台宣傳專輯《性格》，首次體驗在台灣吃燒烤店，她一見到食材上桌，立刻興奮拿起夾子直呼：「我覺得烤得過程很爽！」自豪最會烤的就是雞翅，也很會調配烤肉醬料。

崔子格除了懂吃，也很懂拍照，每道菜上桌前，她迫不及待先讓手機「吃飽」，她驕傲表示自己很會取角度和修圖，且速度又快又準，拍出來的照片看起來更加美味。

1周胖8公斤

崔子格對「吃」相當挑剔，自曝和音樂人老公崔恕當年第一次約會時，老公興沖沖帶她去吃一家四川火鍋，沒想到嗜吃辣的她，加了好幾次辣油仍覺得不夠味，氣得當場站起來走人。她表示，有沒有吃到好吃的東西其實十分重要，連女兒現在也被她耳濡目染，甚至更加挑嘴，她笑說對食材的要求「越貴越好」，曾在江浙吃過小小一尾要價8000元人民幣（約台幣3.6萬元）的刀魚，是至今吃過最貴的食物。

崔子格熱愛台灣美食，2016年她初訪台灣宣傳，對台灣的便當相當驚豔，狂嗑美食的結果，1周內胖7、8公斤，上周一抵達台灣跑去夜市吃鹽酥雞、麻油腰子，還頻問工作人員：「我能不能再多留幾天？還是乾脆留下做專輯？」今年她本來為懷第二胎增胖不少，沒想到轉眼間已到年底，只好放棄二胎計畫，重新開始瘦身。

場地提供參昧真火（台北市中山區長安東路一段51-5號）

(中國時報)

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