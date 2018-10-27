高雄晶英慶周年限定套餐饗客

湯品「鮮魚烏魚子清湯」做工繁複，清爽不膩口風味令人驚豔。（高雄晶英國際行館提供）

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主廚推薦「炭烤伊比利豬」口感爽脆，帶有淡淡木材香氣。（高雄晶英國際行館提供）
訂製款「室內香氛瓶」以大海風情為基調設計，售價1680元。（高雄晶英國際行館提供）
Ukai鐵板燒「迷你版餐盤」以手工製作，售價9500元。（高雄晶英國際行館提供）

「高雄晶英國際行館」歡慶1周年，祭出限定套餐與獨家商品，讓消費者吃飽、吃滿，搶攻頂級市場商機。

Ukai鐵板燒以「秋季當令前菜」拉開序幕，緊接著品嘗主廚特製「鮮魚烏魚子清湯」，使用甲魚皮製作的法式澄清湯為基底，搭配紅條魚與北海道昆布蒸煮，最後加入現烤烏魚子與初榨橄欖油點綴，滿滿大海風味繚繞舌尖。主餐端出「香煎澳洲和牛菲力佐松露」、「櫻花蝦煨飯」饗客，美味澳洲和牛搭配松露特有香氣相得益彰。

Ukai牛排館則拿出限定套餐應戰，主餐提供炭烤伊比利豬、日本和牛漢堡肉佐松露醬、香烤法國龍蝦及澳洲和牛腹肉等選擇，其中主廚最愛「炭烤伊比利豬」，精選西班牙伊比利豬為食材，淋上些許白蘭地以直火炭烤，橡木香與濃醇酒香滲入肉品，建議熟度5～7分風味最佳。

今年飯店首度販售Ukai鐵板燒迷你版餐盤，由永添藝術公司執行長邵雅曼一手打造，交由日本有田燒的「源右衛門窯」手工製作，結合松、竹、梅圖案和高雄在地元素設計，盤上「松」圖飾象徵日本的優雅、「梅」代表台灣的風骨精神、「刺竹」傳遞在地傳統意象。館內同步推出訂製款「室內香氛瓶」，以海洋為發想，融合薄荷、草本及水感香調，帶來絕佳嗅覺體驗。

(中國時報)

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