溫泉季祭優惠 北投麗禧56折泡好湯

麗禧溫泉酒店露天溫泉，泉質濃純，是泡湯好去處。（北投麗禧溫泉酒店提供）

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中國時報
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泡完湯、和好友共進下午茶，享受片刻好時光。（北投麗禧溫泉酒店提供）
麗禧溫泉酒店的雅緻豪華客房，多位藝人、名人曾經入住。（北投麗禧溫泉酒店提供）

今年秋涼來得早，當西風吹起帶來秋意，一年泡湯旺季隨之展開。北投麗禧溫泉酒店坐擁大磺嘴泉源「第一口泉」地利，濃郁白磺泉慰藉旅人疲憊身心，泡一好湯，在秋冬時節暖呼身心。

天涼泡湯，時序牽動著大眾泡湯的意願，當東北季風帶來溼冷體感，且用42℃的溫泉來暖身，這也是泡湯最適合的標準溫度。北投麗禧溫泉酒店不私藏好的泉質，趁著11月1日到5日的北投溫泉季、以及11月下旬的台北國際旅展兩大盛事到來，以低於平時價位約56折的利多，造福更多愛湯者。

以泡湯為例，平日泡大眾裸湯一次要1600元、假日為1800元，私人湯屋則2300元起跳，但，好康的「湯氛通用券」一套6張只賣6000元，即可享有淡季時自由選擇露天風呂、或拿2張使用湯屋，兩相對比，等同打了56折。當然，持「湯氛通用券」在10月1日到隔年3月31日，在溫泉旺季時使用裸湯，平日還得再加價300元，假日為500元，但，都比未拿此券者便宜300元。

湯氛饗食券享定價55折

泡湯後暖身，當然也得暖胃，「湯氛饗食券」最低折扣約55折。若只想喝個午茶，「雍翠庭下午茶票券」、「水岸茶屋下午茶票券」可供選擇，最低折扣約8折。

北投麗禧溫泉酒店數度蟬聯全台平均房價之最，今年破盤價推出萬元有找，「雅緻山景住宿券」9999元，房價打了約65折，且附贈晨之光早餐2客。若想好好享受館內設施和餐飲，「豪華一泊二食住宿券」是首選，1萬3500元可入住豪華客房、早餐和1880元的晚餐各兩客，約打了62折。

北投麗禧溫泉酒店誠心推好禮，只希望旅人、愛湯族可以更實惠的價錢獲得更高尊榮的禮遇，只要在北投溫泉季時現場購票，或是在10月29日起至11月30日止上北投麗禧官網線上購票，更多訊息可電（02）2898-8888。

(中國時報)

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