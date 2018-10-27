雷艾美 愛男愛女情傷皆痛

雷艾美（左）在片中跟柯奐如有許多親密戲。

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中國時報
專訪
雷艾美（左）和柯奐如首次合作就挑戰演出女同志。（盧禕祺攝）

雷艾美、柯奐如演出同志話題電影《親愛的卵男日記》，兩女在片中飾演一對女同志，雷艾美自曝是雙性戀，大學初戀就是跟女生在一起，「我當時念女校，收到不少女同學告白，且女生跟女生之間比較沒有防備心，可能很快就牽手了。」

雷艾美不久前跟交往9年的男朋友分手，「我非常愛這個人，但不得不分開，我們算是青梅竹馬，以前大家都是小朋友，但是現在長大了，我在努力衝刺，兩人的發展慢慢不一樣。」交往後段兩人分居半年，但對未來的規畫沒共識，才走到分手地步。

雷艾美和前男友以結婚為前提交往，雖然沒能走到最後，仍覺得這段情是重要養分，「去年拍這部片，當時也是我們出現問題的時候。」把心痛的感覺帶入戲中，也強調前後兩段感情，不論是跟同性或異性分手，都是撕心裂肺的痛。

柯奐如被同性告白

柯奐如就學階段亦有深刻體驗愛情萌芽時，那種「欲拒還迎」的感覺，她高中也念女校，也曾被女同志告白，「當時我們住校，某天回宿舍發現床墊下有女生寫的一封情書。」她至今仍不知道對方是誰，更不知道對方怎麼進去她房間的。

電影日前辦試映，柯奐如的一位異性戀男生朋友看完片，告訴她自己曾言語霸凌過男同志，後來被另一位女同志糾正，覺得相當懊悔，決定請對方一起進戲院看這部電影做補償。《親愛的卵男日記》11月2日在台上映。

(中國時報)

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