珠寶腕表搞鬼 骷髏妖怪出籠

2018年10月27日 01:17 中國時報 報導陶福媛

DIOR高級珠寶「Tete de mort」永生骷顱頭紫水晶黃K金鑽石戒指，31萬5000元。（DIOR提供）

Trollbeads北歐銀飾珠鍊，作品充滿哥德風。（Trollbeads提供）

DIOR高級珠寶「Tete de mort」也以骷髏頭為主題。（DIOR提供）

1. SWATCH萬聖節主打蝙蝠俠黃黑對比色的「正義使者」腕表，2350元。（SWATCH提供）

2. SWATCH萬聖節主打外星人的「外星突擊」腕表，2050元。（SWATCH提供）

3. SWATCH萬聖節主打外星人的「長睫毛」腕表，2350元。（SWATCH提供）

4. HYT Skull 48.8腕表，共有綠藍紅三色，限量50只，約250萬元。（葳鑠提供）

5. Richard Mille以這只RM052骷髏頭陀飛輪席捲鐘表界，帶動骷髏頭腕表的流行風潮。（Richard Mille提供）

6. Bell & Ross今年推出會咧嘴大笑的「BR 01 Skull」骷髏頭腕表。（Bell & Ross提供）

THOMAS SABO骷髏頭、十字架、皇冠戒指。（THOMAS SABO提供）

萬聖節雖是小孩搗蛋戲鬧的節日，不過在成人的內心裡，也藏著一個叛逆愛玩的小小孩，忍不住想趁著節日裝神弄鬼，好好放縱一番。

骷髏頭常予人危險、死亡的聯想，但在龐克搖滾文化裡，骷髏頭有著揭開虛幻表面皮相，勇於表達內在自我的意義，正好與腕表以鏤空透明手法展露內在機芯的做法相同。以透明藍寶石鏤空機械表著稱的Richard Mille，多年前就以一只RM052骷髏頭陀飛輪席捲鐘表界，爾後還有玫瑰金、整支表鑲鑽等奢華表款，2千萬元起跳的身價，帶動骷髏頭透明鏤空腕表風潮。

前衛派 符合年輕口味

以特殊螢光液體顯示取代指針的HYT Skull 48.8腕表，也是風格前衛的腕表作品，骷髏頭造型的液體管在黑暗中閃耀螢光，十分神秘詭異，以螢光液體來顯示時間，更加凸顯時光流逝的意涵，是鐘表機械結合物理化學的工藝美學作品，總共有紅、綠、藍三色骷髏頭腕表，各限量50只，約250萬元。

Bell & Ross於2009年推出「BR 01 Skull」骷髏頭腕表，廣受歡迎，隨後發布進階版的陀飛輪腕表、青銅表，也都獲得不錯的迴響。今年Bell & Ross乘勝追擊，在萬聖節前夕推出搭載自動裝置機芯的「BR 01 Skull」，隨著骷髏頭下頜骨的移動，會呈現咧嘴大笑的表情，十分討喜可愛。

迎合年輕族群的SWATCH腕表，也在萬聖節前夕推出主題腕表，包括外星人造型的「外星突擊」、蝙蝠俠黃黑對比色的「正義使者」、充滿詭異氛圍的「長睫毛」等，讓萬聖節裝扮更有fu。

哥德風 主打神秘魅力

作品風格充滿哥德風的北歐銀飾珠鍊品牌Trollbeads，也在萬聖節主打一系列哥德風的銀飾品，如骷髏頭、稻草人、精靈等，搭配各種彩色天然寶石的精靈珠，更添神秘力量。

同樣是銀飾輕珠寶品牌THOMAS SABO也主打龐克哥德風的復古風情，建議層層佩戴海量的戒指、手鍊和項鍊等手法，將龐克哥德風不可缺少的骷髏頭、十字架、皇冠、家徽等，全數佩戴在身上，更能展現獨特個性。

DIOR高級珠寶也在最近推出骷髏主題的Tete de mort珠寶飾品，珠寶創意總監Victoire de Castellane透過骷髏頭的意像，詮釋對於生命的熱愛，骷髏頭為設計主軸的系列靈感源自拉丁語的「Memento Mori 」（勿忘人終將逝去）與「Carpe Diem」（及時行樂），提醒人們要把握時光、活在當下。

(中國時報)