王思偉讀衣III 揣摩藝文字

2018年10月27日 01:18 中國時報 陳張眾 報導

1.《讀衣III》展場空間由簡學義操刀，背景音樂則由林強創作，並集結包含周裕穎、陳劭彥和潘貝寧等6組設計師共30件作品。（團團文創提供）

2.《讀衣III》進門處的墨寶區中，集結了由書法藝術家董陽孜親寫之22款「無」字及20幅文字線條。（團團文創提供）

3.本屆首次開發出以《讀衣III》為主題的相關商品系列。（團團文創提供）

《讀衣III》策展人董陽孜（右）與共同策展人暨創意總監馮亞敏。（團團文創提供）

伊林名模王思偉身著設計師蔡宜芬作品，以自在的肢體詮釋洋裝中欲表達之真實與虛無的概念。（JOJ PHOTO攝）

王思偉穿上由蔡宜芬設計的白色紗裙，衣服上藉由蕾絲拼接與珠工刺繡，帶出背後如夢似幻的「無」字主題。（JOJ PHOTO攝）

當東方勢力在全球時尚圈中的地位抬頭，身處台灣的我們，也正積極尋覓著如何用老祖宗留下的智慧，建構出專屬的未來語彙。而正是在這樣的大環境下，由書法藝術家董陽孜和團團文創策展人馮亞敏所共同催生的《讀衣III》展覽，就此誕生，本報更趁機請到曾征戰各大國際時裝周伊林名模王思偉，演繹本屆展覽作品中的獨特筆韻。

曾走過不少國際伸展台的伊林名模王思偉，可謂身經百戰，但這回於鏡頭前負責演繹出自設計師蔡宜芬、鄒游之手的3件「藝術品」，仍令她備感壓力。王思偉說：「藝術這種事情很主觀，我很想要尊重他們（指設計師）原本想呈現的東西，但因為他們不在現場，我很怕揣摩錯方向。」

鄒游、蔡宜芬操刀

換上設計師蔡宜芬操刀的白色紗裙，王思偉以肢體呈現由蕾絲、珠飾、刺繡拼湊的如夢似幻；而設計師鄒游一襲黑色勁裝，則喚起她心中的不羈態度，使用拉鍊建構的立體感輪廓，以有力道的動感瞬間詮釋貼合服裝的強烈視覺。王思偉表示，她會透過事前所做的客觀功課及穿上衣服後的主觀感受，去帶出適合單品的表情與肢體語言，就像是參與了這個作品生命的某個階段一般。面對這些多少有合作過的設計師們，她當下也轉換進入粉絲模式，直說每年都覺得跟著他們的腳步前進了不少，有這麼多人努力投注在時尚產業裡，讓她感到十分開心。

一探東方時尚光景

就像是王思偉正積極用她的東方特色闖入國際時尚舞台，今邁入第3年的《讀衣III》跨界展，亦自文字藝術出發為中華文化理念發聲。本屆策展人書法藝術家董陽孜，選擇「無」字為題，以草、行、楷、隸、篆為基礎，變化出22種字體，並藉由台灣設計師周裕穎、陳劭彥、蔡宜芬，旅英華裔設計師潘貝寧及來自北京的李迎軍、鄒游等6組人馬之30件作品，一探東方時尚的未來光景。

讀衣III藝術時尚跨界展

◆展期：即日起至11月5日止

◆地點：台北華山文創園區紅磚區西1、2館

◆開放時間：上午10點至晚上8點免費入場參觀

(中國時報)