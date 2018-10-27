藝術x旅行 箱遇LV

《旅人的故事》一書由插畫家Pierre Le-Tan和作家Bertil Scali操刀，記錄了從瑪丹娜到卡爾拉格斐等近50位名人與他們LV旅行箱的故事。（LV提供）

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中國時報
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LV日前宣布與阿姆斯特丹國家博物館合作，為知名畫家維梅爾的〈倒牛奶的女僕〉作品，打造專屬運送箱。（LV提供）
《Fashion Eye》攝影集透過知名攝影師鏡頭，深入探索目的地令人屏息的人文景觀，圖為由倫敦攝影師Harley Weir所拍攝的《伊朗》畫面。（LV提供）
由在地嚮導及特約觀察家所撰寫的《旅遊指南》系列，更變身行動數位程式，可在iPhone、iPad上使用，目前巴黎《旅遊指南City Guide》電子書即可於App Store中免費下載。（LV提供）

「藝術」和「旅行」是建立精品高度的必要養分，兩者皆與時尚間激盪出許多意想不到的創意火花，也帶給消費者們十足新鮮感。自1854年以製作旅行配件起家的LOUIS VUITTON（簡稱LV）更是箇中好手，其涉及層面不僅止於實際販售的產品，還打著歷史悠久的製箱名號，營造出傳奇般的打包神話。

日前，LV即宣布與阿姆斯特丹國家博物館合作，針對東京上野之森美術館的《締造不同：維梅爾與荷蘭藝術》展覽，為世界知名畫作〈倒牛奶的女僕〉量身打造專屬行李箱，以確保其外借及運輸時的安全。此一由位於法國Asnieres工坊手工製作的藝術品運送箱，除外觀包覆經典Monogram帆布及配飾招牌黃銅鎖、包角外，內裝的黃色襯裡，亦呼應畫作所使用的主色調。

而由插畫家Pierre Le-Tan和作家Bertil Scali操刀的《旅人的故事》一書，記錄了從瑪丹娜（Madonna）到卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）等近50位名人與他們LV旅行箱的故事，以詼諧的方式梳理蒸汽船時代到近代無懼旅人的品味。《Fashion Eye》攝影集及《旅遊指南》系列叢書，則跟隨鏡頭或在地行家腳步，新增伊朗、峇里島等目的地，令讀者透過影像及字裡行間，開啟全新的冒險旅程。

(中國時報)

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