來逛新光三越 吃遍日本名店

2018年10月27日 01:18 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北信義新天地日本商品展獨家初登場，鹿兒島「丸一豬排」3天快閃，職人武良章手端上等里肌特餐750元。（蘇蔓攝）

新光三越台北信義新天地日本商品展獨家初登場，「堂島」王子巧克力蛋糕卷790元，持skm pay支付第2件6折，2件1264元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地日本商品展米其林名店，「DUCK RAMEN EIJI」醬油拉麵270元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地日本商品展米其林名店，「会津屋」章魚燒，120元。（新光三越提供）

新光三越台中中港店韓國商品展，Danny Burger&Chicken炸雞（脆皮半雞），辣醬/醬酒/蒜泥，300至340元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地日本商品展消費滿200元可享和服體驗；東京表參道「Koppepan」熱狗麵包（左起），人氣口味紅豆奶油45元、提拉米蘇160元；「炉端川万」三色炙燒壽司，採用芥末醬、辣明太子醬、海膽醬，每份150元，皆獨家初登場。（蘇蔓攝）

新光三越台北信義新天地昨（26）日起至11月12日「第8回日本商品展」，百家美食和工藝品超過4成獨家初登場，較去年多1倍，堪稱全台規模最大；信義獨家的丸一豬排3天快閃，加上在台北南西店、台中中港店前5名人氣美食，預估18天會有22萬人、業績超過5000萬元，高於去年20萬人、超過4800萬元，再創新紀錄！

正值周慶期間，新光三越信義4店首4日來客破百萬人、業績增約4％，首周破150萬人、較去年增8%；今起氣溫低於20度，信義處副總曹美虹預估外套、風衣每天要賣1200件，被胎周末2天要賣500件。

第2波加碼 滿額送家電

為迎接周慶第2波，31日前加碼「會員獨享最狂加碼禮」，滿1萬元或3萬元可兌換精選家用夯品與小家電；日本展則延續去年雙展區，在6樓信義劇場外，於4樓天台搭起屋台村，更強化祭典文化，在和服體驗外增加調水球、撈彩球等遊戲，以及有首次來台的嚕嚕米飲料吧，與ECONECO夢幻馬戲團快閃店，好吃、好玩、好療癒。

這次人氣前5大美食為84年歷史、獲米其林指南推薦的「会津屋章魚燒」熱賣逾4萬顆，逾2.5萬隻「七福神鯛魚燒」、逾2100碗「DUCK RAMEN EIJI鴨肉拉麵」、逾1800碗二郎系拉麵、逾1500包茅乃舍湯用湯包與逾1150條堂島蛋糕卷；信義A11店長古菊萍預估這次展期麵類要賣1萬碗，章魚燒要賣8萬8000顆。

skm pay支付 抽東京機票

另，獨家初登場大推被評為東京三大豬排的鹿兒島「丸一豬排」、號稱大阪人廚房的黑門市場獲好評的「黑門市場&鮮茶屋」、米其林名店「DUCK RAMEN EIJI」鴨肉湯頭拉麵、沖繩名店「炉端川万」、東京表參道「Koppepan」紅豆奶油甜麵包、與大阪必吃的堂島生乳捲。期間當日當店持skm pay支付累滿1000元可抽1萬3000元的「台北-東京經濟艙機票」。

此外，台中中港店韓國商品展25日展至11月4日，集合Danny炸雞、順熙家綠豆煎餅等12家韓國道地街邊小吃首度來台實演與韓國泡麵大賞等；11月14日至25日再巡迴至台北信義新天地。

(中國時報)