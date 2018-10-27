來逛新光三越 吃遍日本名店

新光三越台北信義新天地昨（26）日起至11月12日「第8回日本商品展」，百家美食和工藝品超過4成獨家初登場，較去年多1倍，堪稱全台規模最大；信義獨家的丸一豬排3天快閃，加上在台北南西店、台中中港店前5名人氣美食，預估18天會有22萬人、業績超過5000萬元，高於去年20萬人、超過4800萬元，再創新紀錄！
正值周慶期間，新光三越信義4店首4日來客破百萬人、業績增約4％，首周破150萬人、較去年增8%；今起氣溫低於20度，信義處副總曹美虹預估外套、風衣每天要賣1200件，被胎周末2天要賣500件。
第2波加碼 滿額送家電
為迎接周慶第2波，31日前加碼「會員獨享最狂加碼禮」，滿1萬元或3萬元可兌換精選家用夯品與小家電；日本展則延續去年雙展區，在6樓信義劇場外，於4樓天台搭起屋台村，更強化祭典文化，在和服體驗外增加調水球、撈彩球等遊戲，以及有首次來台的嚕嚕米飲料吧，與ECONECO夢幻馬戲團快閃店，好吃、好玩、好療癒。
這次人氣前5大美食為84年歷史、獲米其林指南推薦的「会津屋章魚燒」熱賣逾4萬顆，逾2.5萬隻「七福神鯛魚燒」、逾2100碗「DUCK RAMEN EIJI鴨肉拉麵」、逾1800碗二郎系拉麵、逾1500包茅乃舍湯用湯包與逾1150條堂島蛋糕卷；信義A11店長古菊萍預估這次展期麵類要賣1萬碗，章魚燒要賣8萬8000顆。
skm pay支付 抽東京機票
另，獨家初登場大推被評為東京三大豬排的鹿兒島「丸一豬排」、號稱大阪人廚房的黑門市場獲好評的「黑門市場&鮮茶屋」、米其林名店「DUCK RAMEN EIJI」鴨肉湯頭拉麵、沖繩名店「炉端川万」、東京表參道「Koppepan」紅豆奶油甜麵包、與大阪必吃的堂島生乳捲。期間當日當店持skm pay支付累滿1000元可抽1萬3000元的「台北-東京經濟艙機票」。
此外，台中中港店韓國商品展25日展至11月4日，集合Danny炸雞、順熙家綠豆煎餅等12家韓國道地街邊小吃首度來台實演與韓國泡麵大賞等；11月14日至25日再巡迴至台北信義新天地。
(中國時報)