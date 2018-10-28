Google Trends決生死！民進黨剉咧等

2018年10月28日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲昨表示，看Google Trends就知韓國瑜聲量比他高。本報檢視2014年大選「網搜熱度」再與「候選人勝敗」相較發現，全國22縣市近7成當選者全是選前網搜熱度高者，六都中更有五都當選人熱度壓過對手，命中率高達83％。再拿選前現況做比較，六都中民進黨候選人穩定領先都僅桃園鄭文燦，Google Trends決生死，民進黨真要剉咧等。

桃園鄭文燦 民進黨穩定領先

拿Google Trends檢視2014，網搜熱度已被證明與選舉結果高度關聯。網搜也成為政治人物受歡迎程度的比較，以近期來看，韓國瑜熱度是柯P的3倍、蔡總統的10.2倍、行政院長賴清德的25.5倍，韓國瑜網路聲量壓過所有政治山頭，堪稱台灣第一。

11月大選將至，分析近月六都主要候選人，北市熱度依序為柯文哲、民進黨姚文智、國民黨丁守中，3人熱度平均值50、8、6，代表柯領先對手6倍以上。

新北市，民進黨蘇貞昌領先國民黨侯友宜，兩人熱度平均值58、43，但長期看，蘇、侯熱度大抵伯仲，因9月底蘇貞昌爆「里長拍肩肚」醜聞，網搜連6天飆高，一度衝到100（Google Trends最高值），讓平均值居領先。但此數據對蘇恐非好事。2014宜蘭縣長選舉時，敗選的國民黨候選人邱淑媞，熱度高於對手林聰賢，但原因是當時她怒嗆縣民「這次不選我，以為我下次會再來嗎？」讓她連5天被熱搜。回頭看，蘇恐類似當年的邱淑媞。

台中燕小嬴龍 台南虧雞超前

桃園市，則由桃園市長鄭文燦領先國民黨陳學聖，兩人熱度平均值35、17，鄭文燦領先2倍以上；台中市，國民黨候選人盧秀燕領先市長林佳龍，兩人熱度平均值27、22。

台南市，則由無黨籍林義豐領先民進黨黃偉哲、國民黨高思博，3人熱度平均值32、15、13。但若細究趨勢，發現林義豐的高熱度，來自舉辦動漫搖滾音樂節，讓他連3天熱度飆高；但這類「有斷點」趨勢是否貼近實際支持，待觀察。

高雄韓勝陳7倍 六都差最大

高雄市則由韓國瑜領先陳其邁，兩人熱度平均值50、7，代表韓國瑜領先7倍以上，差距為六都之最。整體看，六都中以國民黨領先較多，民進黨僅桃園市鄭文燦一席穩定領先，網搜熱度顯然對民進黨大選相當不利。

2014年就為柯文哲在網路攻城掠地的幕僚邱昱凱分析，當熱度曲線產生劇烈變化，就需要分析跟了解原因，「當然，長期熱度趨勢還是多少反映候選人的知名度或聲勢。」

(中國時報)