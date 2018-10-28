普悠瑪罹難者頭七 16：50全台列車鳴笛致哀！張加穎告別式 母哭喊「我女兒走了」

2018年10月28日 04:10 中國時報 胡健森 、 楊漢聲 、 張祈 ／綜合報導 ／綜合報導

27日是普悠瑪事故罹難者「頭七」，也是卑南國中老師張加穎告別式，張媽媽見女兒棺木送進火化爐時痛哭淚崩，哭喊「我的女兒走了」，讓在場者鼻酸。昨天，全台火車司機上班時除在胸前配戴黃絲帶，並在事發時刻下午4時50分，讓行駛中的列車同時鳴笛，普悠瑪432列車4時41分行經新馬站時，特別提前鳴笛長達40秒表哀悼。

張加穎家人昨在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）舉辦告別式，悲痛欲絕的張母淚流不止；移靈時，親友及工作人員分站兩側施放氣球，象徵張加穎靈魂飛向天堂，最後，張母陪著棺木緩慢走向火化爐，到了要將棺木送進火化爐之際，只見張母虛弱無助呼喚「寶貝」二字，令在場者相當鼻酸。

靈堂交換戒指 朱永照女跪地痛哭

罹難導遊朱永照大女兒朱育萱也選在爸爸頭七這天，與男友在爸爸靈堂前交換戒指，希望讓父親走的沒有罣礙。但就在司儀喊出叩謝父母恩時，朱育萱忍不住跪地痛哭好幾分鐘，在場親友忍不住落淚。

全國火車駕駛產業工會發起悼念活動，除火車司機員胸前配戴黃絲帶，事發時的下午4時50分，列車也同時鳴笛。其中，普悠瑪432列車4時41分行經新馬站翻覆現場，特別提前鳴笛長達40秒。

普悠瑪罹難者頭七這天，全台瀰漫感傷，台鐵也有哀悼活動。校內有10名師生受輕傷的花蓮北埔國小校長丁嘉琦說，感謝台鐵對罹難者哀悼之意，但更期望有效提升鐵路安全，希望盡快釐清事發原因，讓花東人繼續放心搭乘；罹難者林思容的妹妹強調，家屬只想知道真相，讓他們對離世的親人有交代。

在宜蘭站等待搭乘車的乘客說，鳴笛聲哀悼外，最重要是把工作做好，給民眾安全的火車可搭。

政院組台鐵體檢小組 3個月報告

交通部政次王國材昨參加張加穎告別式，除再次向死傷者家屬致歉外表示，行政院已成立台鐵體檢小組，由政務委員張景森統籌，邀集政府相關單位及民間專家、學者，針對台鐵多年來沉痾，包括人力不足及車種過多等問題做全面性大體檢，會在3個月後提出完整體檢報告。

(中國時報)