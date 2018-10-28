用Google Trends 看2014選舉！六都中五都 創驚奇命中率

韓國瑜臉書小編王律涵說，當初韓聽聞要與館長陳之漢直播時，還好奇問對方是誰，聽到幕僚說「對方個性直來直往」，就很阿莎力的答應，後來網路熱度也因此升了一波。（摘自韓國瑜臉書）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲說，國民黨高市長候選人韓國瑜的網路聲量比他高，查Google Trends就知道。言下之意，代表這位「政治空軍總司令」運用的網路監測工具就包括Google Trends。這項由網路巨擘Google研發用以解析網友「搜尋關注差異」的測溫工具，何以受柯P採信？若以2014年縣市長選舉做試驗，就會發現它的準確度令人驚奇。

Google Trends決生死！民進黨剉咧等
Google Trends

網路聲量高 八成會當選

2014年全台共計22席縣市長選舉，若以Google Trends逐一計算各縣市主要候選人「選前1個月搜尋熱度」，會發現最後勝選者，有15位都是網路聲量比對手還高，換算命中率為68.1％；其中包括台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、苗栗、彰化、嘉義縣、屏東、台東、金門、澎湖及連江縣。

若進一步鎖定都會型態最高的6都來看，更發現除桃園市外，其餘5都全由搜尋熱度較高者當選，換算準確率高達83.3％。

桃園雖非由聲量高者當選，但Google Trends分析，當時國民黨吳志揚的熱度，僅領先對手鄭文燦1個單位，幾乎不分上下，而這也呼應兩人最後得票僅相差2萬餘票的結果。

另方面，由網路聲量較低者獲勝的縣市，扣除桃園，全是鄉村型地區，包括宜蘭、新竹縣、南投、雲林、嘉義市及花蓮。

另類民調法 操作有學問

就大方向來看，在6都只要是網搜熱度較高者，幾乎都能勝出；其它縣市或因上網比例較低，較難推估，但整體準確度仍逼近7成，證實網搜熱度與支持度存在高度關聯性。這套另類民調法，無疑打趴所有「死的說成活的」的政黨民調。

網路趨勢專家、人渣文本周偉航指出，網路聲量再怎麼樣都會形成文宣施壓效果，但能否落實為實際選票，牽涉細膩操作，仍要看聲量是真能打動人心，還是單純敵我吵來吵去，「但只要正面多於負面，或聲量長期趨勢『一面倒』，我們認為應該就會跟選票同步」。

北市長柯文哲的首席網路幕僚邱昱凱提醒，不管是「搜尋熱度」或「社群聲量」，只能代表某一期間民眾對候選人的關注程度，不能直接轉換為支持度，就像姚文智抱貓，或是被雞排妹diss（酸），社群討論度比起前1周都會衝高1倍，你會說他的支持度升高1倍嗎？

曾任全台最大論壇PTT新聞部長的北市議員高嘉瑜說，過去大家認為網路熱度不等於投票率，但太陽花學運後網路世代愈來愈勇於表達，並以行動展現對政治的期待；2014大選更證明這群人還會透過行動影響長輩拉票。因此，現在不能再將網路聲浪視為「鍵盤支持」，反過來說，這群人才是決定2018最關鍵的力量。

(中國時報)

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Google Trends
鄙視鍵盤支持 綠剩吹口哨壯膽
單純曝光效應╳從眾＝催票奇效
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