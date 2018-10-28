鄙視鍵盤支持 綠剩吹口哨壯膽

2018年10月28日 04:10 中國時報 朱真楷

網路訊息本是真假摻半，這是常識。問題是，此刻的蔡政府，不曉得是距離人民太遠，還是打從心底不敢面對真相，面對多數網路反對聲浪，不是裝聾作啞，就是不分青紅皂白，一股腦全打成假新聞，一再錯失自省檢討、導正進步的機會，終而執政不過2年多，已由盛轉衰瀕臨崩盤。

國發會統計，截至去年底台灣上網人口已衝破1738萬，上網率達82.3％。若扣除無法操作電腦、手機的嬰幼兒等族群，台灣幾乎已進入「人人是網民」的時代。

只是，對民進黨而言，似乎還停留在「網友就是40歲以下年輕人」的刻板印象，認為逾40歲就是不依賴網路的「多數人」。在此認知下，每當網路掀起對政府的批判，總是將之視為少數意見，甚至認定批判者選舉時也不太會去投票，因而把網路聲量當成耳邊風，隨意扣上假新聞帽子。

然而從Google Trends數據，可發現2014縣市長選舉除有「網路聲量高、勝選機率高」的現象；即便勝選者聲量較低，但熱度與對手其實都是相差無幾。而且，全台22縣市，沒有任何區域是「網搜熱度對比懸殊」，但最後是由聲量低者獲勝的狀況。

換言之，聲量低，若還想解釋成支持者都是隱性選民，這無疑是虛張聲勢，自欺欺人。

尤其，在真實世界，當父母、祖父母輩都逐漸成為低頭族，講白了，大家都是網路世代，哪裡還能區分誰才是網路族？幽默的是，連誰是網民都不曉得的政府，卻還說要帶頭拚AI，甚至列為翻轉高雄的主要政見，聽了真是令人更感BI。

透過Google Trends，已證實2014大選的網搜熱度，與候選人支持度存有高度關聯性。尤其，當時台灣上網人口為1600餘萬，上網率為78.2％，時隔迄今，隨網路使用者數量攀升、使用黏度增加、年齡分布更廣、區域性擴散，熱度與支持度關聯性只會更深。如果民進黨還想繼續視網民為空氣，那麼，1124醒來後，將會發現世界跟你想的不一樣。

(中國時報)