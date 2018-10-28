單純曝光效應╳從眾＝催票奇效

2018年10月28日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

為何網搜熱度與選舉結果會產生高度關聯？有心理專家以「單純曝光效應」及「從眾心理」角度分析，認為高曝光就會產生熟悉感，這當然有助提升被選擇的機會。網路趨勢專家周偉航說，網路聲量是使用者熱忱強度的展現，與選票當然有關；前PTT新聞部長高嘉瑜也認為，搜尋或許有正面、有負面，但整體來看，關注度高就是好事。

筆名人渣文本的周偉航說，Google Trends之所以與投票結果有一定程度契合，關鍵在於2014年的選舉是由年輕與網路族群來決定結果，所以搜尋熱度自然會趨近統計學。

但周偉航說，Google Trends未採用太多伺服器跑數據，若是選情緊繃區，可能會不夠精準，因此必須輔以臉書、line等工具才能更準確，「但我要強調，網路聲量是使用者熱忱的強度，當然會與候選人選票相關，而且相關性是愈來愈強！」

PTT紅人、北市議員高嘉瑜觀察，從數據來看網搜熱度與支持度確實有一定相關；或許搜尋有正面與負面，但大原則來看，只要有搜尋有關注，對候選人就是好事情。

高嘉瑜進一步說，會使用網路搜尋的群眾，就有可能因深入了解而決定投票意向，當熱度愈高代表愈有熱情，甚至會成為幫忙動員的「網路義勇軍」，發揮可觀的影響力。

曾就人際網絡出版多本著作的心理師林萃芬說，網路聲量與投票行為的關聯，確實可從「單純曝光效應」與「從眾心理」交互影響來解釋。

林萃芬說，對某件事反覆地看就會因熟悉而進入潛意識；爾後要做選擇時，單純曝光效應就會促使人去挑選熟悉的東西。而當愈多人有相同選擇，「從眾心理」就會出現影響力，讓更多人產生「既然大家都選這個，我做相同決定應該也不會錯」。

在新書《鍛鍊心理肌力》斷言「現在是心理學時代」的林萃芬說，就連2014年柯文哲首次參政，也是透過單純曝光效應讓身為新人的他獲得支持基礎；而後又在「從眾心理」加乘下，讓更多選民把票投給柯。

林萃芬直言，曝光有正面、有負面，但無論如何總得先有曝光才有熟悉，進而從眾。言下之意，也解釋了為何網搜熱度愈高，支持度就愈高的選民心理脈絡。

(中國時報)